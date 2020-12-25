К исследованиям вакцины "Спутник V" перестали привлекать добровольцев. Почему это важно?

Использование плацебо, по мнению ВОЗ, "явно недопустимо", когда существует эффективная (или частично эффективная) и безопасная вакцина и к ней есть доступ у системы здравоохранения той страны, в которой проводятся испытания, а также, если есть риск, что участники не смогут получить исследуемую вакцину - риск, который невозможно снизить "должным образом".

"Иногда использование плацебо может быть оправдано даже в том случае, когда введение [добровольцам] плацебо вместо разработанной вакцины с уже доказанной эффективностью (или отложенное введение такой вакцины) может повышать уровень риска", - считают в ВОЗ.

Таким образом, вакцину "Спутник", по нормам ВОЗ, действительно нужно было исследовать с группой плацебо в начале испытаний. Однако с началом массовой вакцинации (которую массовой можно назвать только в Москве) возникает все больше вопросов к этичности набора добровольцев, которые могут попасть в группу плацебо.

"С одной стороны, надо исследование проводить в интересах остальных людей, а с другой стороны, интересы участников исследования не должны нарушаться", - разъясняет Илья Ясный.

"Включение группы плацебо в клинические испытания вакцин - это в принципе было крайне необычным и рискованным решением российского регулятора [минздрава]", - считает Дмитрий Кулиш.

По его словам, обычно клинические испытания вакцин проводятся без группы плацебо по той причине, что "давая пациенту плацебо, мы подвергаем его жизнь риску".

"А поскольку в вакцинных испытаниях в большинстве случаев очень легко понять, в группе плацебо он или нет, мы подвергаем его тяжелейшим морально-этическим мучениям, и это очень неэтично", - говорит эксперт.

Значит ли это, что вакцину не одобрит ВОЗ?

"Само по себе раннее прекращение набора добровольцев не повлияет на оценку ВОЗ, - считает профессор вирусологии Стивен Эванс. - Важнее будет продемонстрировать, что все процедуры исследования выполнены в соответствии с научными стандартами".

Вакцина удовлетворяет требованиям ВОЗ, считает Дмитрий Кулиш. С ними не согласен Илья Ясный, который считает, что "Спутник" перестал соответствовать западным стандартам еще на этапе доклинических исследований. "С таким протоколом, как у "Спутника", достоверных результатов ожидать в принципе не приходится, там очень субъективная оценка", - поясняет он.

Все исследования вакцины были проведены не в соответствии с современными научными методиками, говорит Ясный. По его словам, Турция, отказавшись от российской вакцины, сослалась именно на то, что результаты доклинических исследований проводили не в соответствии с надлежащей лабораторной практикой.

"У нас эти правила приняты и обязательны к выполнению, но у нас нет таких лабораторий, которые могут полный цикл таких исследований проводить", - рассказывает эксперт.