С понедельника требование самоизоляции не распространяется на прибывающих только из одной европейской страны

С учетом уровня заражения коронавирусом с понедельника будут применяться ограничения свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из следующих европейских стран: Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Испания, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Италия, Греция, Кипр, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Латвия, Мальта, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Дания, Чехия, Венгрия. Показатель Ватикана — 0, но при поездке оттуда в Эстонию через Италию также действует 10-дневное ограничение свободы передвижения.

23 декабря правительство утвердило дополнительные правила самоизоляции для прибывших из Соединенного Королевства. Для возвращающихся из Великобритании период самоизоляции с 28 декабря будет продлен с 10 до 14 дней. С понедельника им будет невозможно после первого отрицательного теста на SARS-CoV-2 исполнять неотложные рабочие обязанности. 14-дневную изоляцию можно будет сократить только при помощи двух тестов: первый должен быть сделан сразу по прибытии, а второй — не ранее, чем через семь дней после первого, и оба должны показать отрицательный результат.

Если ранее в утвержденный Германией список регионов риска входили отдельные уезды Эстонии, то в четверг Германия с субботы включила в этот список всю Эстонию. Люди, в течение 10 дней до прибытия в Германию находившиеся в регионе риска (в том числе в Эстонии), должны будут после прибытия в страну соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Кроме того, перед прибытием в Германию необходимо зарегистрироваться на сайте https://www.einreiseanmeldung.de, по прибытии в страну могут потребовать предъявить доказательство регистрации. Людям, отправляющимся по причине неотложного характера из региона риска в Германию, следует обязательно проверить последнюю информацию о поездках в Германию по адресу https://bit.ly/36sqTGV

С 28 декабря ограничение передвижения не распространяется на прибывающих в Эстонию из Европейского Союза и экономической зоны, Шенгенской зоны и общего списка стран ЕС с уровнем инфицирования менее 50 человек на 100 000 жителей. Ограничение не будет распространяться на прибывших из Исландии, они также не должны будут сдавать тест на коронавирус.

Действующие в Эстонии ограничения пересматривают раз в неделю по пятницам, новые ограничения вступают в силу в понедельник следующей недели.