Ушел из больницы и пропал: полиция просит помощи в поисках 42-летнего мужчины

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 42-летнего Аннеса. Аннес ушел в неизвестном направлении из больницы в городе Раквере 23 декабря примерно в 8 часов утра.
Близким не удается связаться с Аннесом после того, как он ушел из больницы. Без посторонней помощи он может попасть в беду. Аннес проживает в городе Пюсси волости Люганузе, но может находиться и в Раквере.
На Аннесе может быть темно-серая зимняя куртка и белая шапка.
Полицейские пообщались с близкими и знакомыми Аннеса, но к данному времени еще не удалось установить его местонахождение. Полиция продолжает поиски Аннеса.
Полиция просит всех, кто видел изображенного на фото мужчину либо знает, где он может находиться, позвонить на номер Центра тревоги 112.