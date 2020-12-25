Ушел из больницы и пропал: полиция просит помощи в поисках 42-летнего мужчины

Близким не удается связаться с Аннесом после того, как он ушел из больницы. Без посторонней помощи он может попасть в беду. Аннес проживает в городе Пюсси волости Люганузе, но может находиться и в Раквере.

На Аннесе может быть темно-серая зимняя куртка и белая шапка.

Полицейские пообщались с близкими и знакомыми Аннеса, но к данному времени еще не удалось установить его местонахождение. Полиция продолжает поиски Аннеса.