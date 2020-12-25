СМИ: Любовь Соболь задержали после допроса

"Любовь Соболь задержали на 48 часов после целого дня допроса в Следственном комитете", - отмечается в сообщении. Как уточнил директор ФБК Иван Жданов, ее перевели в статус подозреваемой по делу о нарушении неприкосновенности жилища (часть 2 статьи 139 УК РФ).

Между тем Навальный напомнил, что у Соболь есть маленький ребенок. По мнению оппозиционера, юриста ФБК задерживают, чтобы "всем сказать: не копайтесь в этом деле" (об отравлении Навального. - Ред.). "Не смейте лезть к нашим убийцам-отравителям и звонить им в двери", - добавил он.

Между тем, как написал в Twitter главред "Медиазоны" Сергей Смирнов, "у Соболь статья УК, которая не предусматривает содержания в СИЗО". "Арест на 48 часов в таком случае исключительная мера, в чистом виде месть", - уверен Смирнов.

Попробую предположить, что Соболь продержат 48 часов, а потом в качестве меры пресечения выберут запрет определенных действий. К примеру запретят пользоваться интернетом: https://t.co/Q1JTi24YSs — Смирнов (@sssmirnov) December 25, 2020

Любовь Соболь целый день допрашивали в Следственном комитете

Уголовное дело было возбуждено после того, как Любовь Соболь позвонила в дверь предполагаемого соучастника отравления Навального Константина Кудрявцева. Дело открыто по части 2-й статьи 139 УК РФ - "незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения".

Согласно УК, такое деяние наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.