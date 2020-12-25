Экс-претендента на титул чемпиона мира по боксу обвинили в убийстве дочери

Как сообщает издание NY Daily News, его нашли в Кувейте и экстрадировали в США cпустя год преследования. Салем покинул США сразу после смерти дочери и попытался сбить полицию со следа, когда в одном из интервью рассказал, что за ней якобы кто-то постоянно следил.

4 октября 2019 года тело Олы было найдено в одном из парков Статен-Айленда (один из пяти районов Нью-Йорка). Она была полностью одета. Рядом с телом полиция обнаружила следы волочения. Причиной смерти стало удушение.

Салем является победителем Африканских игр в 1991 году и участником Олимпиад 1992 и 1996 годов. Он выступал на профессиональном ринге с 1997 по 2005 год. В 2004-м он был претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, но проиграл в решающем поединке. На его счету 23 победы, 12 из которых был добыты досрочно, при 5 поражениях.