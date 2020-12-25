Пт, 25.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Корб: мне непонятно, как нарвские центристы будут сотрудничать с Евграфовым
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Корб: мне непонятно, как нарвские центристы будут сотрудничать с Евграфовым

Михаил Корб.

ФОТО: Raul Mee/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб выразил опасение, что нарвские центристы из местного горсобрания не сумеют найти общий язык с бывшим мэром Алексеем Евграфовым, который подал заявление о вступлении в Центристскую партию, пишет Rus.ERR.

"Мне очень сложно представить, как будет происходить сотрудничество между членами фракции Центристской партии и бывшим мэром. Ведь речь идет о тех людях, которые совсем недавно выразили Алексею Евграфову недоверие и проголосовали за его отставку с поста мэра Нарвы. Они были недовольны работой мэра. Это была оценка его работы, а также всей его команды", - сказал Михаил Корб.

"В этой ситуации мне не очень понятно и то, чем Алексей Евграфов все же хочет заниматься - руководить городом или же Нарвской больницей. Сегодня он руководит больницей и мне кажется, преждевременно говорить о том, должны ли на сессии 30 декабря центристы поддержать его во время голосования по выборам мэра Нарвы", - добавил генсек Центристской партии.

О намерениях членов фракции Kodulinn Narva и Алексея Евграфова вступить в партию на прошлой неделе сообщила председатель Нарвского округа центристов, депутат Европарламента Яна Тоом, однако заявления политики подали не через нарвский округ, а через Ида-Вирумааское отделение центристов.

Алексей Евграфов: мое желание вступить в Центристскую партию все еще в силе

Бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов по-прежнему намерен вступить в Центристскую партию, а также он подтвердил, что если 30 декабря его опять выберут мэром города, то он покинет правление Нарвской больницы.

"Комментировать решения других людей мне не с руки. Наши заявления написаны. Насколько я знаю, на местном уровне они получили одобрение. Когда будет решение главного правления, тогда и посмотрим, каким оно окажется. На сегодняшний день наше желание вступить в Центристскую партию остается в силе", - сказал Алексей Евграфов Rus.ERR.

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