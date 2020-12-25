Корб: мне непонятно, как нарвские центристы будут сотрудничать с Евграфовым

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб выразил опасение, что нарвские центристы из местного горсобрания не сумеют найти общий язык с бывшим мэром Алексеем Евграфовым, который подал заявление о вступлении в Центристскую партию, пишет Rus.ERR.
"Мне очень сложно представить, как будет происходить сотрудничество между членами фракции Центристской партии и бывшим мэром. Ведь речь идет о тех людях, которые совсем недавно выразили Алексею Евграфову недоверие и проголосовали за его отставку с поста мэра Нарвы. Они были недовольны работой мэра. Это была оценка его работы, а также всей его команды", - сказал Михаил Корб.
"В этой ситуации мне не очень понятно и то, чем Алексей Евграфов все же хочет заниматься - руководить городом или же Нарвской больницей. Сегодня он руководит больницей и мне кажется, преждевременно говорить о том, должны ли на сессии 30 декабря центристы поддержать его во время голосования по выборам мэра Нарвы", - добавил генсек Центристской партии.
О намерениях членов фракции Kodulinn Narva и Алексея Евграфова вступить в партию на прошлой неделе сообщила председатель Нарвского округа центристов, депутат Европарламента Яна Тоом, однако заявления политики подали не через нарвский округ, а через Ида-Вирумааское отделение центристов.
Алексей Евграфов: мое желание вступить в Центристскую партию все еще в силе
Бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов по-прежнему намерен вступить в Центристскую партию, а также он подтвердил, что если 30 декабря его опять выберут мэром города, то он покинет правление Нарвской больницы.
"Комментировать решения других людей мне не с руки. Наши заявления написаны. Насколько я знаю, на местном уровне они получили одобрение. Когда будет решение главного правления, тогда и посмотрим, каким оно окажется. На сегодняшний день наше желание вступить в Центристскую партию остается в силе", - сказал Алексей Евграфов Rus.ERR.