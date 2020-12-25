Отельеры негодуют: ограничения ввели, но конкретики о мерах помощи нет

Информация о дотациях появляется гораздо позже, чем вводятся ограничения, поэтому бизнесмены не знают, как поступать - сокращать персонал или дожидаться дотаций по зарплате.

"Уже страдают несколько тысяч человек, поскольку в хорошие времена у нас в секторе работало до 30 тысяч сотрудников. Посмотрим на следующей неделе, какие решения будут со стороны правительства, и будем уже лучше знать, но обстановка, конечно, очень сложная. Все предприятия делают все возможное, чтобы сохранить персоналу работу", - высказался президент Союза отелей и ресторанов Айн Кяпп.

Например, в Viimsi SPA и Kalev Spa на новогоднюю ночь было распродано более 50% номеров, но теперь люди отменяют бронь, так как не смогут воспользоваться услугами спа-центра.

"Расходы превышают доходы, поэтому смысла держать отель открытым нет, так как лиенты не хотят просто сидеть в номерах, когда их даже в ресторане не могут обслужить, и они не могут поплавать в спа-центре. Смысла в работе гостиницы сейчас никакого, поэтому мы не видим причин держать ее открытой", - объяснила директор Kalev SPA Пирет Бетлем.