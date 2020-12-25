Пьяный мужчина поджег имущество соседей: ущерб составил почти 100 000 евро

Мужчина знал, что в доме находились люди. В 6.36 стену охватило пламя. Сильвер покинул место преступления с пустой канистрой.

Как следует из описания приговора, вынесенного на сегодняшний день, пламя на стене удалось быстро потушить. Увидев, что огонь утихает, Сильвер взял из сарая своего отца 20-литровую канистру с бензином и направился обратно во двор соседей. Теперь он залил топливом поленницу и снова воспользовался зажигалкой.

С вспыхнувшей поленницы пламя перекинулось на пристройку.

По словам прокурора Гарди Андерсон, поджигатель также получил серьезные ожоги, поскольку на его одежду также попал бензин, который загорелся. Для защиты потерпевших с самого начала следствия по ходатайству прокуратуры был наложен запрет на приближение.

Огонь полностью уничтожил соседскую пристройку, восстановление которой обойдется более чем в 60 000 евро. При пожаре также сгорели лодка с двигателем, небольшой садовый трактор с тележкой, лодочный двигатель, щетка для уборки, кусторез, снегоочиститель, газонокосилка, прицеп, лодочный прицеп, машина для подачи теннисных мячей, электрическая пила, различные инструменты, мойка высокого давления и два новых велосипеда. Стоимость уничтоженного в огне имущества составила почти 40 000 евро. Таким образом, Сильвер причинил имущественный ущерб на сумму более 100 000 евро, а также была поставлена ​​под угрозу жизни и здоровье находившихся в доме людей.

По словам прокурора, мотив поджигателя было трудно установить. Было известно, что он не хотел подвергать опасности жизни находившихся в доме людей. Поджигатель дал противоречивые заявления, а свидетели произошедшего представили свою версию. Но ни одна из версий не подтвердилась. В ходе судебного разбирательства Сильвер подвергся нескольким допросам, поскольку прокурор заподозрил, что мужчина невменяем.

Поджигатель с самого начала признал вину, но от оценки его вменяемости зависела не только строгость наказания или лечение, но и то, как будет возмещен ущерб. Стороны договорились о порядке возмещения ущерба. Хотя поджигатель не может выплатить полную сумму немедленно, он отдаст свою квартиру потерпевшим, а также продолжит выплачивать оставшуюся сумму причиненного ущерба.

На момент поджога Сильвер находился под следствием за избиение знакомого. К уголовному делу было приобщено расследование пожара.

Сильвера также обвинили в злоупотреблении важным личным документом. В частности, в мае прошлого года он передал свою ИД-карту человеку, который пришел в пярнуское бюро Департамента шоссейных дорог сдавать экзамен по теории.

Сильвер пошел на соглашение с прокуратурой. Он был приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за поджог. За нарушение общественного порядка он получил еще год тюрьмы. Так, в конечном итоге его приговорили к пяти годам тюремного заключения. Кроме того, он должен заплатить 800 евро за неправомерное использование его документа.

Однако Сильвер не сядет в тюрьму, если он не совершит преступления в течение пятилетнего испытательного срока и будет выполнять контрольные требования.