Пьяный мужчина поджег имущество соседей: ущерб составил почти 100 000 евро

В половине седьмого утра 16 июня позапрошлого года теперь уже 28-летний пьяный Сильвер достал из сарая своего отца пятилитровую канистру с бензином. Затем он пошел во двор соседей, облил стену их дома горючим и поджег с помощью зажигалки, пишет Pärnu Postimees.
Мужчина знал, что в доме находились люди. В 6.36 стену охватило пламя. Сильвер покинул место преступления с пустой канистрой.
Как следует из описания приговора, вынесенного на сегодняшний день, пламя на стене удалось быстро потушить. Увидев, что огонь утихает, Сильвер взял из сарая своего отца 20-литровую канистру с бензином и направился обратно во двор соседей. Теперь он залил топливом поленницу и снова воспользовался зажигалкой.
С вспыхнувшей поленницы пламя перекинулось на пристройку.
По словам прокурора Гарди Андерсон, поджигатель также получил серьезные ожоги, поскольку на его одежду также попал бензин, который загорелся. Для защиты потерпевших с самого начала следствия по ходатайству прокуратуры был наложен запрет на приближение.
Огонь полностью уничтожил соседскую пристройку, восстановление которой обойдется более чем в 60 000 евро. При пожаре также сгорели лодка с двигателем, небольшой садовый трактор с тележкой, лодочный двигатель, щетка для уборки, кусторез, снегоочиститель, газонокосилка, прицеп, лодочный прицеп, машина для подачи теннисных мячей, электрическая пила, различные инструменты, мойка высокого давления и два новых велосипеда. Стоимость уничтоженного в огне имущества составила почти 40 000 евро. Таким образом, Сильвер причинил имущественный ущерб на сумму более 100 000 евро, а также была поставлена под угрозу жизни и здоровье находившихся в доме людей.
По словам прокурора, мотив поджигателя было трудно установить. Было известно, что он не хотел подвергать опасности жизни находившихся в доме людей. Поджигатель дал противоречивые заявления, а свидетели произошедшего представили свою версию. Но ни одна из версий не подтвердилась. В ходе судебного разбирательства Сильвер подвергся нескольким допросам, поскольку прокурор заподозрил, что мужчина невменяем.
Поджигатель с самого начала признал вину, но от оценки его вменяемости зависела не только строгость наказания или лечение, но и то, как будет возмещен ущерб. Стороны договорились о порядке возмещения ущерба. Хотя поджигатель не может выплатить полную сумму немедленно, он отдаст свою квартиру потерпевшим, а также продолжит выплачивать оставшуюся сумму причиненного ущерба.
На момент поджога Сильвер находился под следствием за избиение знакомого. К уголовному делу было приобщено расследование пожара.
Сильвера также обвинили в злоупотреблении важным личным документом. В частности, в мае прошлого года он передал свою ИД-карту человеку, который пришел в пярнуское бюро Департамента шоссейных дорог сдавать экзамен по теории.
Сильвер пошел на соглашение с прокуратурой. Он был приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за поджог. За нарушение общественного порядка он получил еще год тюрьмы. Так, в конечном итоге его приговорили к пяти годам тюремного заключения. Кроме того, он должен заплатить 800 евро за неправомерное использование его документа.
Однако Сильвер не сядет в тюрьму, если он не совершит преступления в течение пятилетнего испытательного срока и будет выполнять контрольные требования.
По объяснению Андерсон, при назначении наказания прокуратура учитывала признание вины со стороны обвиняемого. Вероятность получения компенсации гораздо выше, если осужденный имеет возможность работать и получать доход. Также в прокуратуре отметили, что Сильвер в течение двух лет исправно соблюдал запрет на приближение.