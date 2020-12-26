Галерея ⟩ Первая вакцина от коронавируса прибыла в Эстонию

Безопасность транспортировки обеспечивал наш Департамент полиции и погранохраны.

Гендиректор Департамент здоровья Юллар Ланно этим ранним утром тоже был на месте. Он пояснил Postimees, что до девяти утра чиновники Департамента здоровья не имеют права открывать грузовик. «Это условие производителя, потому что до этого часа действует период активации вакцин. Только после этого мы сможем достать вакцины из машины, осмотреть их и пересчитать», - объяснил Ланно, какие шаги предстоит сделать далее. После этого вакцины Pfizer поставят в холодильник.

В Эстонию прибывает первая партия из 9750 доз, с помощью которой можно вакцинировать чуть менее 5000 человек. В Эстонии вакцинация проводится в первую очередь людям, которые заняты в сферах медицинских и социальных услуг, а также лицам из группы риска.

«Вакцины будут доставлены в места первой вакцинации в Таллинне при температуре 2-8°C, в Ида-Вирумаа и Тарту с использованием сухого льда при -75°C», – сказал Юллар Ланно.



Европейское агентство по лекарственным средствам дало разрешение на использование вакцины Pfizer и BioNTech в понедельник. Инъекции вакцины начнутся завтра, 27 декабря.



Поскольку вакцину можно храниться только в экстремально холодных условиях (-78 градусов), Департаменту здравоохранения Эстонии пришлось закупить новые морозильные камеры. Всего было закуплено пять холодильников на сумму 83 000 евро. На складе в данный момент находится два холодильника, каждый из которых вмешает почти 100 000 доз вакцины.

Также Департамент здоровья закупил 800 термобоксов, 1500 датчиков температуры и влажности, 2500 кг сухого льда, заказано более четырех миллионов шприцев и игл. Всего Департамент здоровья заплатил 187 740 евро.

«В исследованиях вакцины Comirnaty приняли участие более 44 000 человек, из которых 20 519 человек старше 16 лет получили две дозы. В ходе исследований наиболее частыми побочными эффектами от вакцины были боль в месте укола, отек в месте укола, боль, покраснение, головная боль, мышечная боль, боль в суставах, повышенная температура, озноб, усталость, плохое самочувствие, тошнота и боль в лимфатических узлах. Все эти побочные эффекты были от легкой до умеренной степени и самовосстанавливались», – сказала генеральный директор департамента лекарственных средств Кристин Раудсепп.

В исследовании сообщалось о легких аллергических реакциях, серьезных аллергических реакций не наблюдалось ни в группе вакцины, ни в группе плацебо. У четырех из 20 519 человек в группе вакцинированных или у 0,02% вакцинированных развился паралич лицевого нерва или паралич Белла, который со временем проходит, но вызывает у человека временное неудобство.

«Семейные врачи готовы начать вакцинацию медиков на следующей неделе. Вакцинация проводится в центрах семейных врачей уже десятилетия и это привычная практика. После того, как медики пройдут вакцинацию, вакцинация будет доступна пациентам из группы риска, а затем и всем остальным. Семейные врачи и медсестры знают своих пациентов и могут дать необходимые советы», – сказала доктор Кармен Йоллер, член правления Эстонского общества семейных врачей.

Согласно нынешней информации, дополнительные партии вакцины будут поступать еженедельно в начале января следующего года. Сейчас Европейское агентство по лекарственным средствам рассматривает заявку Moderna на получение разрешения на продажу вакцины. Решение по этой вакцине от COVID-19 должно быть принято 6 января.

Информационный буклет для получателей вакцины Comirnaty на эстонском языке здесь.

Официальная информация о вакцинации от COVID-19 в Эстонии здесь.