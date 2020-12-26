Сб, 26.12.2020
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Кристина Каллас
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Россия победила США на молодежном ЧМ по хоккею

Фото с места событий. Илья Сафонов (24) в окружении Дастина Вульфа и Райана Джонсона.

ФОТО: Jason Franson/AP

Хоккеисты молодежной сборной России нанесли поражение сверстникам из команды США на проходящем в Эдмонтоне чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи прошедшей в субботу утром по московскому времени – 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) в пользу россиян.

В составе сборной России голы провели Василий Пономарев (дважды), Захар Бардаков, Илья Сафонов, Егор Чинахов. В составе сборной США отличились Кэм Йорк, Джон Фариначчи, Тревор Зеграс (в большинстве).

После второго периода россияне вели с разницей в три шайбы, но позволили сопернику сократить отставание в счете. Третью шайбу сборная России пропустила, находясь в меньшинстве после удаления игрока. При этом соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока.

Однако вскоре Егор Чинахов забросил пятую шайбу, поразив пустые ворота сборной США.

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