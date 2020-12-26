Россия победила США на молодежном ЧМ по хоккею

Хоккеисты молодежной сборной России нанесли поражение сверстникам из команды США на проходящем в Эдмонтоне чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.
Результат встречи прошедшей в субботу утром по московскому времени – 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) в пользу россиян.
В составе сборной России голы провели Василий Пономарев (дважды), Захар Бардаков, Илья Сафонов, Егор Чинахов. В составе сборной США отличились Кэм Йорк, Джон Фариначчи, Тревор Зеграс (в большинстве).
После второго периода россияне вели с разницей в три шайбы, но позволили сопернику сократить отставание в счете. Третью шайбу сборная России пропустила, находясь в меньшинстве после удаления игрока. При этом соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока.
Однако вскоре Егор Чинахов забросил пятую шайбу, поразив пустые ворота сборной США.
December 26, 2020