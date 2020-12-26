Россия победила США на молодежном ЧМ по хоккею

Результат встречи прошедшей в субботу утром по московскому времени – 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) в пользу россиян.

После второго периода россияне вели с разницей в три шайбы, но позволили сопернику сократить отставание в счете. Третью шайбу сборная России пропустила, находясь в меньшинстве после удаления игрока. При этом соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока.