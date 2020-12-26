Сб, 26.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • За сутки жители Эстонии собрали для больных раком людей более 500 000 евро
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За сутки жители Эстонии собрали для больных раком людей более 500 000 евро

Журналист Тойво Тянавсуу первоначально основал этот фонд для сбора денег на лечение больной раком мамы Хилле Тянавсуу.

ФОТО: TONI LÄÄNSALU/PM/SCANPIX BALTICS

Благотворительное шоу «Рождественский туннель» и «Свет Рождества» на каналах ETV и ETV+ собрало для фонда лечения рака Kingitud Elu (Подаренная жизнь) 569 350 евро, передает ERR

«Рождественский туннель» открыли в 10 утра на Эстонском телевидении ведущие Маргус Саар и Катрин Виирпалу вместе с руководителем фонда Тойво Тянавсуу, рассказав о деятельности благотворительного дня и фонда лечения рака.

Личные истории рассказали несколько человек, получивших помощь от Фонда лечения рака, или их родственники. Пярнуский городской оркестр поддерживает «Рождественский туннель» музыкой, которая исполняется в память о много лет работавшем с оркестром дирижере Юри Альпертене и в поддержку Фонда лечения рака. Дирижирует Каспар Мянд. Также выступят Биргит Саррап, Неле-Лийс Вайксоо и Рита Рэй.

Фонду «Подаренная жизнь» можно направить поддержку, позвонив по номерам телефонов для пожертвований:

900 4005 (5 евро)

900 4010 (10 евро)

900 4050 (25 евро).

Счета фонда в банках:

Swedbank: EE212200221059073061

SEB: EE211010220228917224

LHV: EE137700771001442514

Luminor: EE591700017003638161

Coop Pank: EE704204278609604509

При переводе денег удостоверьтесь, что получателем денег является фонд Kingitud elu. Вся пожертвованная сумма идет в онкологический фонд.

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