За сутки жители Эстонии собрали для больных раком людей более 500 000 евро

Благотворительное шоу «Рождественский туннель» и «Свет Рождества» на каналах ETV и ETV+ собрало для фонда лечения рака Kingitud Elu (Подаренная жизнь) 569 350 евро, передает ERR.
«Рождественский туннель» открыли в 10 утра на Эстонском телевидении ведущие Маргус Саар и Катрин Виирпалу вместе с руководителем фонда Тойво Тянавсуу, рассказав о деятельности благотворительного дня и фонда лечения рака.
Личные истории рассказали несколько человек, получивших помощь от Фонда лечения рака, или их родственники. Пярнуский городской оркестр поддерживает «Рождественский туннель» музыкой, которая исполняется в память о много лет работавшем с оркестром дирижере Юри Альпертене и в поддержку Фонда лечения рака. Дирижирует Каспар Мянд. Также выступят Биргит Саррап, Неле-Лийс Вайксоо и Рита Рэй.
Фонду «Подаренная жизнь» можно направить поддержку, позвонив по номерам телефонов для пожертвований:
900 4005 (5 евро)
900 4010 (10 евро)
900 4050 (25 евро).
Счета фонда в банках:
Swedbank: EE212200221059073061
SEB: EE211010220228917224
LHV: EE137700771001442514
Luminor: EE591700017003638161
Coop Pank: EE704204278609604509
При переводе денег удостоверьтесь, что получателем денег является фонд Kingitud elu. Вся пожертвованная сумма идет в онкологический фонд.