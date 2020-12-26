За сутки жители Эстонии собрали для больных раком людей более 500 000 евро

«Рождественский туннель» открыли в 10 утра на Эстонском телевидении ведущие Маргус Саар и Катрин Виирпалу вместе с руководителем фонда Тойво Тянавсуу, рассказав о деятельности благотворительного дня и фонда лечения рака.

Личные истории рассказали несколько человек, получивших помощь от Фонда лечения рака, или их родственники. Пярнуский городской оркестр поддерживает «Рождественский туннель» музыкой, которая исполняется в память о много лет работавшем с оркестром дирижере Юри Альпертене и в поддержку Фонда лечения рака. Дирижирует Каспар Мянд. Также выступят Биргит Саррап, Неле-Лийс Вайксоо и Рита Рэй.