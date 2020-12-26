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Сторонники теорий заговора считают, что официальная информация о вирусе на самом деле ложь, придуманная некими могущественными властителями мира для достижения своих целей. Почему пандемия создала идеальные условия для новой волны конспирологии? Объясняет Русская служба Би-би-си.

До 30% американцев верят хотя бы в одну теорию заговора о происхождении коронавируса. Многие убеждены, что Covid-19 был создан в китайской лаборатории, но есть и те, кто вообще сомневается в существовании вируса. Сторонники таких теорий считают, что официальная информация о вирусе на самом деле ложь, придуманная некими могущественными властителями мира для достижения своих целей. Почему пандемия создала идеальные условия для новой волны конспирологии?

Таксист из Флориды Брайан ли Хитченс и его жена Эрин прочитали в "Фейсбуке", что коронавирус возник из-за вышек 5G. Эта теория очень им понравилась. Правда, их смущало одно обстоятельство: если коронавирус вызывают вышки 5G, значит, вирус существует. А с этим пара не могла согласиться.

Тогда в "Фейсбуке" они нашли новую теорию: правительство придумало коронавирус, чтобы отвлечь внимание общества от чего-то более важного. И эта версия Хитченсов полностью устроила.

Успокоенные, Брайан и Эрин не носили масок, не соблюдали дистанцию и другие предписания властей. И когда в мае оба заболели, они не сразу обратились к врачам.

Через несколько месяцев, когда Эрин лежала в реанимации на аппарате ИВЛ, Брайн написал в "Фейсбуке": "Многие до сих пор думают, что коронавирус - это придуманный кризис. Когда-то и я думал, что его раздули до предела, что это несерьезно".

Спустя несколько месяцев Эрин умерла из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

"Жаль, что я не слушал с самого начала, - сказал Брайан ли Хитченс в разговоре с Би-би-си. - Это реальный вирус, который по-разному влияет на людей. Я не могу изменить прошлое, я могу жить только сегодняшним днем и делать более осознанный выбор в будущем. Надеюсь, моя жена простит меня".

Огромное число людей во всем мире верит в теории заговоров. Одни считают, что Covid-19 убил намного меньше людей, чем говорят медики, другие убеждены, что коронавируса вообще не существует. 60% жителей Нигерии, 40% жителей Греции, Южной Африки, Польши и Мексики, 38% американцев, 36% венгров, 30% итальянцев и 28% немцев уверены, что опасность вируса "намеренно сильно преувеличена".

В России аналогичный опрос проводил государственный ВЦИОМ. Правда, россиянам в этом опросе не предлагали вариантов ответа. В итоге 17% сказали, что причиной пандемии является халатность или безответственность, на втором месте по популярности - теория искусственного происхождения вируса (11%).

"Это так называемый открытый вопрос, мы подсказок никаких не давали. Если бы дали подсказку, я думаю, теория искусственного происхождения была бы еще более популярной", - объяснил результаты глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Почти год весь мир ждал вакцину от коронавируса, надеясь, что она положит конец самоизоляции и карантину. Но как только в России, Британии, США и других странах началась вакцинация, в интернете стали обсуждать потенциальную опасность препаратов, давать ссылки на сомнительные ресурсы с придуманными историями, а у каждого второго конспиролога нашелся "близкий друг" (или даже десять), который уже сделал прививку и упал в обморок после укола.

Как беспокойство перерастает в недоверчивость

Джоди Деринг, медсестра, работающая в отделении неотложной помощи в Южной Дакоте, все последние месяцы наблюдала, как ее пациенты, даже умирая, до последнего отрицали существование коронавируса.

Деринг призналась, что происходящее напоминает ей "фильм ужасов, который никогда не заканчивается".

"Пациенты говорят, что их болезнь объясняется как-то иначе. Они оскорбляют нас и интересуются, почему врачи должны носить все эти штуки (речь о защитных костюмах и масках - Би-би-си), ведь у них "нет коронавируса, потому что его не существует", - говорит Деринг.

Однажды не выдержав, она написала об этом в "Твиттере" и получила тысячи лайков и комментариев. Один из подписчиков предположил, что это нормальная реакция людей на неизвестный вирус. "А я думаю, что те люди, которых я встречаю, - просто придурки", - ответила Деринг.

Эксперты в области психологии все же не согласны с медсестрой. Они уверены, что есть другое объяснение этого феномена.

Парадокс, но готовность людей верить в конспирологические теории тесно связана с недоверчивостью.

"Теории заговора - это попытка объяснить события, которые угрожают нашей безопасности и не соответствуют нашим ожиданиям, - считает Пол Бертен из французского университета Кот д'Азюр. - Недоверчивость возникает как защитная реакция человека, если ему кажется, что на него, фигурально выражаясь, нападают. Чаще всего это связано с высоким уровнем бессилия, гнева, а также с низкой самооценкой или психологическими проблемами".

Специалисты говорят, что пандемия коронавируса, равно как и все меры, принимаемые правительствами многих стран, - это прекрасная среда для возникновения новых конспирологических теорий. По словам Дэниела Фримана, специалиста по психиатрии из Оксфордского университета, в нынешних условиях люди одновременно опасаются за свое здоровье и здоровье своих близких, их тревожит финансовое благополучие и моральное состояние: растет неуверенность в будущем. И в этот тревожный для людей момент "сверху" навязываются правила, значительно меняющие и осложняющие повседневную жизнь человека: работа из дома, соблюдение социальной дистанции, необходимость носить маски, ограничение контактов. И самое важное - очень многие люди оказались заперты дома, в изоляции с интернетом.

Заполнить пустоту

Пол Бертен совместно с коллегами опубликовал научную работу о новых конспирологах, порожденных пандемией коронавируса. Они пришли к выводам, что вера в теорию заговора приносят людям успокоение. Когда человек убеждается в какой-то теории, ощущение неопределенности пропадает, ему кажется, что он лучше контролирует ситуацию. Более того, часто он находит в интернете единомышленников, которые становятся своеобразной группой поддержки. В такой компании людям начинает казаться, что они единственные владеют секретным знанием и имеют привилегированный доступ к "правдивой" информации.

Огромное значение играет и то, как люди оценивают новые знания. Эксперты в области психологии выделяют пять стадий оценки: люди определяют, совместима ли новая информация с их существующими убеждениями; оценивают, согласуются ли факты друг с другом; обращают внимание на то, как другие относятся к той или иной новости; смотрят на доказательства и, наконец, определяют, достоверен ли источник.

Но на втором этапе оценки происходит разделение. Часть людей начинает искать дополнительные факты - ученые называют это аналитической стратегией, которая требует от человека усилий. А другие опираются только на субъективный опыт - это называется интуитивной стратегией.

Именно здесь кроется причина того, почему мифы сложно победить фактами. Вкратце это явление специалисты описывают так: "Когда мысль течет плавно, люди кивают". Это значит, что те, кто привык оценивать информацию интуитивно, намного более склонны соглашаться с недостоверной информацией, особенно если ее автор постарался: например, многократно повторил свою мысль, развлек зрителя или читателя картинками или шутками.

Неправильно думать, будто все люди, которые постят в "Фейсбуке" ссылки на конспирологов, действительно верят в теории заговоров. Большинство людей репостят недостоверную информацию, даже не задумываясь о ее правдивости, говорит Би-би-си преподаватель кафедры поведенческих наук Гордон Пенникук из канадского университета Реджайны.

"Дело в том, что репост информации не требует усилий. Большинство людей делятся ссылками, даже не открывая статью и не пытаясь оценить правдивость заголовка. Причин у такого явления много, например, некоторые гонятся за лайками", - говорит Пенникук.

Совсем другая мотивация прослеживается у тех, кто вступает в споры в интернете и пытается доказать правдивость своей теории. Исследование, которое провел эксперт, показывает, что человек может избавиться от влияния конспирологов, но для этого ему необходимо подвергнуть сомнению свою интуицию.

"Если вы находитесь в среде, где популярны теории заговоров, вам будет непросто это сделать. И вполне возможно, что даже мыслящие люди могут в конечном итоге поверить в особенно убедительный заговор", - считает он.

"Несмотря на то, что коронавирус с нами уже продолжительное время, люди на самом деле не до конца понимают, что происходит. Вот в Британии внезапно появился новый вариант вируса. И людей волнует, как это произошло, что это значит. Это все вопросы, на которые мы не знаем ответов. И отсутствие этих ответов образует пустоту, которую надо чем-то заполнить. Поэтому некоторые люди, которые с подозрением относятся к политикам, ученым, медикам - ко всем элитам, заполняют пустоту теориями заговоров", - поясняет Дэниэл Ромер из университета Пенсильвании.

Миф о спирте

Теории заговоров появились не во времена пандемии. Исследования, проведенные несколько лет назад, выявили, что около половины американцев верят хотя бы в одну теорию заговора, которая была научно опровергнута. Но наибольшие опасения у исследователей вызывает самая радикальная теория, придуманная анонимным пользователем имиджборда 4chan еще в 2017 году - QAnon. Сторонники анонима убеждены, что Дональд Трамп подпольно разоблачает международную систему сексуальной эксплуатации детей, в которую вовлечены поклоняющиеся сатане демократы.

Это могло бы показаться смешным, если бы не выяснилось, что 6% американцев - а это 19,7 миллионов человек - придерживаются этой теории. Профессор социальной психологии в университете Кента Карен Дуглас напоминает, что вера людей в теории заговоров - не такое уж невинное явление: "Исследования в этой области говорят о том, что существует связь между верой в теории заговоров и насилием, даже терроризмом". За последние годы сторонники QAnon угрожали политикам, проникали в закрытые резиденции, планировали похищения и даже несколько раз похищали людей.

С появлением коронавируса сторонники QAnon и "ковид-диссиденты" (так называют тех, кто не верит в существование коронавируса или считает, что проблема сильно преувеличена) нашли верных товарищей в лице друг друга, к ним же примкнули люди, которые убеждены, что Земля плоская. Вместе они заполнили социальные сети роликами и статьями, которые убеждают зрителей в правдивости взглядов ковид-отрицателей.

На первый взгляд может показаться, будто эти люди не приносят никакого вреда, всего лишь сидят в "Фейсбуке" и печатают сообщения о мировом закулисье и фармацевтическом сговоре. Правда, Иран уже ощутил реальные последствия от распространяемых теорий: в одной из провинций был очень популярен миф о том, что от коронавируса отлично помогает спирт. В итоге число умерших от отравления техническим спиртом в какой-то момент в марте превысило число жертв Covid-19.

Многие люди находят привлекательность в теориях заговора, потому что они предлагают простые ответы на сложные проблемы и дают человеку ощущение контроля в хаотичном мире.

"Исследование" по Youtube

Понимание ситуации редко ведет к конструктивному разговору со сторонниками теорий заговора, особенно если конспирологами становятся родные или друзья.

Австралийка Кейси Эдвардс некоторое время назад заметила в доме своей матери постер, который обычно вешают сторонники теории "плоской Земли", но поначалу не обратила на это внимание. Через какое-то время женщина перестала общаться со своими друзьями и сказала дочери, что в лице сторонников теории нашла своих единомышленников. Вскоре ее перестали волновать все прочие темы, она могла обсуждать только "плоскую Земля", "правду" о теракте 11 сентября и борьбу с вакцинацией. Женщина специально пыталась заразиться коронавирусом, чтобы доказать, что это ненастоящая болезнь. А вскоре сказала дочери, которая работает журналисткой, что ей "дают указания, о чем писать", а ее муж-ученый - участник глобального заговора.

Гордон Пенникук рассказывает: каждый человек живет в собственной реальности, и чем меньше совпадают реальности двух людей, тем труднее людям найти общий язык.

"И так-то непросто изменить чье-то мнение, а большое количество переплетающихся ложных убеждений означает, что нужно приложить очень много усилий, чтобы разорвать этот клубок. Если же ложные убеждения сочетаются с чрезмерной самоуверенностью, то изменить чье-то мнение практически невозможно", - считает Пенникук.

Дэниэл Ромер с коллегами провели исследование, которое должно быть опубликовано в ближайшее время: они пришли к выводу, что ложные убеждения все-таки можно успешно оспорить.

"Все зависит от того, каким авторитетом обладает человек, который доносит до конспирологов факты. Например, если автор конспирологической теории неожиданно выступит и признает неправоту своих убеждений. Возможно и такое, что авторитетные лидеры могут повлиять на убеждения людей", - говорит Ромер.

Конспирологи часто говорят: "Я провожу свое собственное исследование". Проблема в том, что их исследование, как правило, состоит из просмотра сомнительных роликов на Youtube и чтения случайных страничек в "Фейсбуке".

Многие люди, которые верят в теории заговора, на самом деле считают себя здоровыми скептиками и исследователями сложных вопросов. Эксперт по психологии Джован Байфорд резюмирует: "Если вы хотите говорить с конспирологами, то ваша цель - не сделать их менее любопытными и скептичными, а изменить вектор, куда направлен интерес". Многие люди, говорит эксперт, рассчитывают, что одного конструктивного разговора достаточно, чтобы у близкого человека "наступило прозрение" и он одномоментно отказался от своих взглядов. Но проблема в том, что чем более запутанный клубок ложных мыслей, тем труднее его распутать. Вера в теорию заговора позволяет людям испытывать чувство превосходства, ощущать самоуважение, а от этого не так-то просто отказаться.