Во Франции и Японии выявили заражения "британским штаммом" COVID-19

Как сообщает "Би-би-си", во Франции вирус выявили у мужчины, который приехал из Лондона. Симптомов коронавируса у него нет, он находится дома на самоизоляции.

В Японии штамм нашли у пяти человек. Все эти люди ранее побывали в Великобритании. Заразившихся поместили на карантин, власти выясняют личности тех, с кем они контактировали в последнее время.