Сб, 26.12.2020
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Кристина Каллас
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Во Франции и Японии выявили заражения "британским штаммом" COVID-19

Париж. Фото иллюстративное.

ФОТО: BBC News

Во Франции и в Японии выявили первые случаи заражения разновидностью COVID-19, распространившейся в Великобритании.

Как сообщает "Би-би-си", во Франции вирус выявили у мужчины, который приехал из Лондона. Симптомов коронавируса у него нет, он находится дома на самоизоляции.

В Японии штамм нашли у пяти человек. Все эти люди ранее побывали в Великобритании. Заразившихся поместили на карантин, власти выясняют личности тех, с кем они контактировали в последнее время.

Ранее многие европейские страны закрыли границы для путешественников из Великобритании после ужесточения ограничений в Лондоне и Южной Англии из-за нового штамма COVID-19. По оценкам экспертов, новый вариант коронавируса на 70% более заразен, чем первоначальный штамм. Япония закрыла въезд из Британии для всех пассажиров, кроме своих подданных, возвращающихся на родину. Со стороны Франции также действуют ограничения на въезд.

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