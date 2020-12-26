На пешеходном переходе в Ласнамяэ сбили женщину

Вызов был получен в 21:23. По первоначальным данным, автомобиль Toyota Auris, за рулем которого был 67-летний мужчина, наехал на пешеходном переходе на 40-летнюю женщину.

Подобный случай произошел и в Вильянди в 16:47, когда 43-летний мужчина на автомобиле Ford Galaxy поворачивал налево на регулируемом перекрестке у дома по адресу Якобсони, 3, когда пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора переходила 61-летняя женщина. Женщину доставили в больницу Вильянди.