Сб, 26.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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  • На пешеходном переходе в Ласнамяэ сбили женщину
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На пешеходном переходе в Ласнамяэ сбили женщину

Пешеходный переход.

ФОТО: Urmas Luik

Полиция сообщила, что вечером 25 декабря у дома по адресу Кивила, 13 в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП. 

Вызов был получен в 21:23. По первоначальным данным, автомобиль Toyota Auris, за рулем которого был 67-летний мужчина, наехал на пешеходном переходе на 40-летнюю женщину.

Ее доставили в Восточно-Таллиннскую Центральную больницу. 

Подобный случай произошел и в Вильянди в 16:47, когда 43-летний мужчина на автомобиле Ford Galaxy поворачивал налево на регулируемом перекрестке у дома по адресу Якобсони, 3, когда пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора переходила 61-летняя женщина. Женщину доставили в больницу Вильянди. 

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