Коронавирус выявили уже у второго по счету заключенного Тартуской тюрьмы

Об этом сообщила пресс-служба администрации тюрьмы, отметив, что на сегодня в Тартуской тюрьме уже двое инфицированных среди заключенных. В Вируской и Таллиннской тюрьмах заболевших среди осужденных на сегодня не выявлено.

В то же время, в пятницу позитивный результат теста на коронавирус был у одного из чиновников Таллиннской тюрьмы, на сегодня активных случаев заболевания среди сотрудников тюрьмы уже пять. По пять случаев заболевания среди сотрудников и Тартуской, и Таллиннской тюрем.