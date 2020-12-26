Сб, 26.12.2020
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Таави Тийльманн
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Коронавирус выявили уже у второго по счету заключенного Тартуской тюрьмы

Pildil Tartu vangla.

ФОТО: Kristjan Teedema

В пятницу коронавирус выявили у очередного заключенного Тартуской тюрьмы. Накануне вирус был обнаружен у его сокамерника.

Об этом сообщила пресс-служба администрации тюрьмы, отметив, что на сегодня в Тартуской тюрьме уже двое инфицированных среди заключенных. В Вируской и Таллиннской тюрьмах заболевших среди осужденных на сегодня не выявлено.

В то же время, в пятницу позитивный результат теста на коронавирус был у одного из чиновников Таллиннской тюрьмы, на сегодня активных случаев заболевания среди сотрудников тюрьмы уже пять. По пять случаев заболевания среди сотрудников и Тартуской, и Таллиннской тюрем.

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