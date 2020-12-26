Сб, 26.12.2020
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
1 мин для прочтения

В Литве за прошедшие сутки выявлено 2350 новых случаев Covid-19, скончались 23 человека

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Литве за прошедшие сутки Covid-19 выявлен еще у 2350 человек, 23 инфицированных скончались, сообщает Статистический департамент Литвы.

В Литве за прошедшие сутки Covid-19 выявлен еще у 2350 человек, 23 инфицированных скончались, сообщает Статистический департамент.

В общей сложности с начала пандемии в Литве заболевание Covid-19 было констатировано у 128 931 человека, подтверждено выздоровление 61 345 человек. От вызываемой новым коронавирусом болезни в Литве скончались 1228 человек.

По данным Статистического департамента, совокупная 14-дневная заболеваемость Covid-19 в Литве на 26 декабря составляет 1384 случая на 100 тыс. жителей.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back