В Литве за прошедшие сутки выявлено 2350 новых случаев Covid-19, скончались 23 человека

В Литве за прошедшие сутки Covid-19 выявлен еще у 2350 человек, 23 инфицированных скончались, сообщает Статистический департамент.

В общей сложности с начала пандемии в Литве заболевание Covid-19 было констатировано у 128 931 человека, подтверждено выздоровление 61 345 человек. От вызываемой новым коронавирусом болезни в Литве скончались 1228 человек.