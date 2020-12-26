В Литве за прошедшие сутки выявлено 2350 новых случаев Covid-19, скончались 23 человека

В Литве за прошедшие сутки Covid-19 выявлен еще у 2350 человек, 23 инфицированных скончались, сообщает Статистический департамент Литвы.
В Литве за прошедшие сутки Covid-19 выявлен еще у 2350 человек, 23 инфицированных скончались, сообщает Статистический департамент.
В общей сложности с начала пандемии в Литве заболевание Covid-19 было констатировано у 128 931 человека, подтверждено выздоровление 61 345 человек. От вызываемой новым коронавирусом болезни в Литве скончались 1228 человек.
По данным Статистического департамента, совокупная 14-дневная заболеваемость Covid-19 в Литве на 26 декабря составляет 1384 случая на 100 тыс. жителей.