Блог ⟩ Кийк: принудительно вакцинировать не будем

Министр социальных дел Танель Кийк, генеральный директор департамента здоровья Юллар Ланно, генеральный директор департамента лекарственных средств Кристин Раудсепп и доктор Кармен Йоллер, член правления Общества семейных врачей дадут обзор по готовности Эстонии к началу вакцинации.
«Поступившая первая партия вакцин предназначена для медицинских работников больниц, скорой помощи и центров семейных врачей. В первую очередь вакцинация проводится среди медицинских работников, поскольку они имеют более высокий риск заражения из-за контакта с пациентами с COVID-19, а вакцинация медицинских работников позволяет обеспечить непрерывность работы системы здравоохранения», – сказал министр социальных дел Танель Кийк. «Мы надеемся, что оставшиеся вакцины от COVID-19 получат разрешение на продажу в ближайшем будущем и что в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины, чтобы мы могли как можно скорее провести вакцинацию для других групп риска и остальной части населения», – добавил министр.
Первая прибывшая в Эстонию вакцина – это Pfizer/Biontech COVID-19 Comirnaty, предназначенная для профилактики COVID-19 у людей в возрасте от 16 лет и старше. Вакцинация противопоказана в случае, если у человека есть гиперчувствительность к любому из активных или вспомогательных веществ вакцины, поэтому вакцинацию следует отложить в случае острого заболевания или заболевания с высокой температурой. Согласно информации в буклете вакцины, ее эффективность составляет 94,6%.