Сб, 26.12.2020
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Криста Фишер
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  • Последняя возможность: Nordica организует прямой спецрейс из Лондона в Таллинн
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Последняя возможность: Nordica организует прямой спецрейс из Лондона в Таллинн

Самолет Nordica

ФОТО: Eero Vabamägi

Эстонская национальная авиакомпания Nordica на своей домашней странице сообщила, что принимает заявки от желающих выехать из Великобритании в Эстонию.

Как отмечается в сообщении, полет Лондон-Таллинн состоится 29 декабря в 11 часов. Стоимость билета 250 евро.

20 декабря, правительство Эстонии решило приостановить регулярное авиасообщение с Соединенным Королевством до конца года. На такой же шаг пошли и власти Латвии и Литвы. Это решение было принято в связи с информацией о новом штамме коронавируса, выявленном в Великобритании.

Напомним, что на этой неделе страны Балтии решили организовать, репатриационный рейс из Великобритании, который запланирован на 28 декабря в 17:30. Его осуществит латвийская национальная авиакомпания airBaltic. Билетов на этот рейс в свободной продаже не будет. Посольства трех стран Балтии строго рассмотрят критерии и составят списки репатриантов. Эстония обеспечит транспортировку своих жителей из Риги.

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