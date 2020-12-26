Последняя возможность: Nordica организует прямой спецрейс из Лондона в Таллинн

Как отмечается в сообщении, полет Лондон-Таллинн состоится 29 декабря в 11 часов. Стоимость билета 250 евро.

20 декабря, правительство Эстонии решило приостановить регулярное авиасообщение с Соединенным Королевством до конца года. На такой же шаг пошли и власти Латвии и Литвы. Это решение было принято в связи с информацией о новом штамме коронавируса, выявленном в Великобритании.