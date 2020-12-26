Последняя возможность: Nordica организует прямой спецрейс из Лондона в Таллинн

Эстонская национальная авиакомпания Nordica на своей домашней странице сообщила, что принимает заявки от желающих выехать из Великобритании в Эстонию.
Как отмечается в сообщении, полет Лондон-Таллинн состоится 29 декабря в 11 часов. Стоимость билета 250 евро.
20 декабря, правительство Эстонии решило приостановить регулярное авиасообщение с Соединенным Королевством до конца года. На такой же шаг пошли и власти Латвии и Литвы. Это решение было принято в связи с информацией о новом штамме коронавируса, выявленном в Великобритании.
Напомним, что на этой неделе страны Балтии решили организовать, репатриационный рейс из Великобритании, который запланирован на 28 декабря в 17:30. Его осуществит латвийская национальная авиакомпания airBaltic. Билетов на этот рейс в свободной продаже не будет. Посольства трех стран Балтии строго рассмотрят критерии и составят списки репатриантов. Эстония обеспечит транспортировку своих жителей из Риги.