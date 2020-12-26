Попов: большинство медработников относятся к вакцинации от Covid-19 положительно

"Медики, как и другие люди, могут иметь различное мнение о вакцинации и по поводу конкретных вакцин. Решение о вакцинации - добровольное. Думаю, что подавляющее большинство медработников относится к вакцинации положительно. Согласно результатам опроса, проведенного среди работников системы экстренной медицины, интенсивной терапии, отделений для пациентов с Covid-19, 75% респондентов настроены положительно и хотели вакцинироваться в первую очередь, - сказал Попов. - Медики сознают, насколько важно, чтобы больницы, скорая помощь и центры семейной медицины работали в полном объеме".