Картина дня: первая партия вакцины, пьяный лихач и последний шанс вернуться в Эстонию из Лондона

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 декабря.
Первая вакцина от коронавируса прибыла в Эстонию
Грузовики с первыми вакцинами от коронавируса для жителей Европейского союза покинули завод Pfizer в Бельгии в среду. Сегодня, около пяти часов утра грузовик добрался до Департамента здоровья Эстонии. Читать далее...
Анатомия «ковид-диссидентства». Почему на фоне пандемии так легко поверить в заговор
Сторонники теорий заговора считают, что официальная информация о вирусе на самом деле ложь, придуманная некими могущественными властителями мира для достижения своих целей. Почему пандемия создала идеальные условия для новой волны конспирологии? Читать далее...
За сутки в Эстонии выявлено 446 зараженных
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3093 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 446, то есть 14,4% от общего количества тестов. Читать далее...
Танель Кийк: принудительно вакцинировать не будем
Министр социальных дел Танель Кийк и чиновники дали обзор того, насколько Эстония готова к вакцинации. Читать далее...
Последняя возможность: Nordica организует прямой спецрейс из Лондона в Таллинн
Эстонская национальная авиакомпания Nordica на своей домашней странице сообщила, что принимает заявки от желающих выехать из Великобритании в Эстонию. Читать далее...
Британские ученые прогнозируют рост смертности от новой мутации коронавируса
Новый вариант коронавируса, названный VOC 202012/0, на 56 процентов более заразен, что может вызвать увеличение смертности, прогнозируют ученые из Великобритании. Об этом в ночь на субботу, 26 декабря, сообщают различные СМИ со ссылкой на исследование Центра математического моделирования инфекционных заболеваний (CMMID) в Лондоне. Читать далее...
В США зарегистрировали первую аллергическую реакцию на вакцину Moderna
Вакцина от коронавируса от компании Moderna вызвала аллергическую реакцию у получившего ее мужчины в США. Как сообщает ABC News, вероятно, это первый случай такой реакции на вакцину Moderna. Читать далее...
ФОТО 〉 Пьяный водитель совершил безумный маневр прямо на глазах у полиции
В ночь на субботу, 26 декабря, около 2:45 в Тарту в Кивилинна на глазах у полицейского патруля произошел довольно странный инцидент. Читать далее...
За сутки жители Эстонии собрали для больных раком людей более 500 000 евро
Благотворительное шоу «Рождественский туннель» и «Свет Рождества» на каналах ETV и ETV+ собрало для фонда лечения рака Kingitud Elu (Подаренная жизнь) 569 350 евро. Читать далее...
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