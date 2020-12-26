Сб, 26.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Лекарственный департамент: пользы от вакцины больше, чем возможные опасности и риски от Covid-19

Гендиректор Департамента лекарственных средств Кристин Раудсепп.

ФОТО: Madis Veltman

Доставленная в субботу в Эстонию вакцина эффективна, однако у привитых лиц могут быть побочные реакции на нее, что на самом деле является распространенным явлением для любой вакцины, сообщила в субботу на пресс-конференции в Таллинне генеральный директор Департамента лекарественных средств Кристин Раудсепп.

«Доставленная сегодня вакцина Comirnaty по своей структуре является вакциной совершенно нового типа mRNA. Безопасность вакцины была проанализирована. При ее применении наблюдаются и побочные эффекты: боль в месте укола, опухлость и покраснение. Может возникнуть головная боль, температура и т. д. Все это проходит, как правило, в легкой форме и смягчить эти явления можно обычными жаропонижающими или обезболивающими препаратами — ибупрофеном или парацетамолом», - рассказала Раудсепп.

По ее словам, как в случае с любой вакциной, может возникнуть аллергическая реакция на ее компоненты. По этой причине в течение первых 15 минут после укола на всякий случай следует побыть под присмотром медиков. 

Раудсепп заверила, что польза, которую человек получает от вакцины, неизмеримо больше, чем возможные опасности и риски, сопряженные с заболеваниями от COVID-19.

Она добавила, что менее чем через две недели, 6 января, поступит оценка вакцины от Moderna.

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