Лекарственный департамент: пользы от вакцины больше, чем возможные опасности и риски от Covid-19

«Доставленная сегодня вакцина Comirnaty по своей структуре является вакциной совершенно нового типа mRNA. Безопасность вакцины была проанализирована. При ее применении наблюдаются и побочные эффекты: боль в месте укола, опухлость и покраснение. Может возникнуть головная боль, температура и т. д. Все это проходит, как правило, в легкой форме и смягчить эти явления можно обычными жаропонижающими или обезболивающими препаратами — ибупрофеном или парацетамолом», - рассказала Раудсепп.

По ее словам, как в случае с любой вакциной, может возникнуть аллергическая реакция на ее компоненты. По этой причине в течение первых 15 минут после укола на всякий случай следует побыть под присмотром медиков.

Раудсепп заверила, что польза, которую человек получает от вакцины, неизмеримо больше, чем возможные опасности и риски, сопряженные с заболеваниями от COVID-19.

Она добавила, что менее чем через две недели, 6 января, поступит оценка вакцины от Moderna.