Снятие ограничений на полеты: турфирмы в Эстонии снова могут строить планы

После вызванного пандемией упадка деятельность тероператоров с середины мая серьезно нарушило решение Министерства экономики и коммуникации запрещать прямые полеты в зависимости от уровня заражения пункта назначения.

Руководитель по маркетингу и продажам Tez Tour Светлана Вертьянова в свете ситуации с Великобританией отметила, что ограничения могут возникнуть весьма неожиданно и с этим при планировании деятельности следует считаться. «На данный момент мы следим за ситуацией и, по всей видимости, продолжим полеты с середины февраля», - сказала она.

Само собой разумеется, что меры по предотвращению распространения вируса очень сильно повлияли на деятельность Tez Tour. «70 процентов сотрудников были сокращены, а оборот практически отсутствует по сравнению с предыдущими годами. Так же, как европейские ученые не считают наши прямые рейсы опасными, мы подтверждаем, что с осенних поездок на Кипр ни один из наших туристов не завез вирус в страну», - уточнила Вертьянова.

«Для нас чрезвычайно важно, чтобы правительство принимало разумные и взвешенные решения. Например, летом действовало смехотворная цифра для ограничения в 25 заболевших на 100 000 человек, и были запрещены полеты на Крит», - отметила она.

Правительство дает путанные сигналы

По словам руководителя по маркетингу и продажам Tez Tour, важно, чтобы правительство понимало важность туристического сектора и уделяло время и силы решению проблем этого сектора.

«На данный момент подход правительства кажется очень поверхностным. Надо смотреть правде в глаза, в лучшие времена туризм приносил в государственную казну от восьми до десяти процентов ВВП. В этом году туристические компании с почти несуществующими доходами заплатили больше налогов, чем получили дотаций. Тысячи людей, которые работали в туристическом секторе, остались без работы», - сказала она.

Напомним, что правительство сняло запрет на чартерные рейсы в сентябре, когда премьер-министру Юри Ратасу надо было встретиться со своим шведским коллегой, чтобы обсудить вопросы, возникшие в связи с крушение парома «Эстония». Поскольку снятие запрета было также подтверждено Министерством экономики, Tez Tour оживил находящийся на грани смерти бизнес и организовал рейс в Турцию. Однако в начале октября в директиву были внесены поправки, согласно которым ограничения на полеты будут сняты только на чартерные рейсы в пределах Европейского Союза.

«К сожалению, в Эстонии нет министерства или совета по туризму, которые занимались бы проблемами туристического сектора и отвечали за решения правительства. На тот момент турфирмам самим приходилось расплачиваться за непродуманные решения правительства. Чрезвычайно важно, чтобы государство привлекало экспертов в своей области к процессу принятия решений», - прокомментировала Светлана Вертьянова.