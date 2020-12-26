Снятие ограничений на полеты: турфирмы в Эстонии снова могут строить планы

Эстонские туроператоры могут составлять более конкретные долгосрочные планы поездок, поскольку решением Европейской комиссии с нового года, ссылая на коронаограничения, нельзя ограничивать авиасообщение, пишет Postimees.
После вызванного пандемией упадка деятельность тероператоров с середины мая серьезно нарушило решение Министерства экономики и коммуникации запрещать прямые полеты в зависимости от уровня заражения пункта назначения.
Руководитель по маркетингу и продажам Tez Tour Светлана Вертьянова в свете ситуации с Великобританией отметила, что ограничения могут возникнуть весьма неожиданно и с этим при планировании деятельности следует считаться. «На данный момент мы следим за ситуацией и, по всей видимости, продолжим полеты с середины февраля», - сказала она.
Само собой разумеется, что меры по предотвращению распространения вируса очень сильно повлияли на деятельность Tez Tour. «70 процентов сотрудников были сокращены, а оборот практически отсутствует по сравнению с предыдущими годами. Так же, как европейские ученые не считают наши прямые рейсы опасными, мы подтверждаем, что с осенних поездок на Кипр ни один из наших туристов не завез вирус в страну», - уточнила Вертьянова.
«Для нас чрезвычайно важно, чтобы правительство принимало разумные и взвешенные решения. Например, летом действовало смехотворная цифра для ограничения в 25 заболевших на 100 000 человек, и были запрещены полеты на Крит», - отметила она.
Правительство дает путанные сигналы
По словам руководителя по маркетингу и продажам Tez Tour, важно, чтобы правительство понимало важность туристического сектора и уделяло время и силы решению проблем этого сектора.
«На данный момент подход правительства кажется очень поверхностным. Надо смотреть правде в глаза, в лучшие времена туризм приносил в государственную казну от восьми до десяти процентов ВВП. В этом году туристические компании с почти несуществующими доходами заплатили больше налогов, чем получили дотаций. Тысячи людей, которые работали в туристическом секторе, остались без работы», - сказала она.
Напомним, что правительство сняло запрет на чартерные рейсы в сентябре, когда премьер-министру Юри Ратасу надо было встретиться со своим шведским коллегой, чтобы обсудить вопросы, возникшие в связи с крушение парома «Эстония». Поскольку снятие запрета было также подтверждено Министерством экономики, Tez Tour оживил находящийся на грани смерти бизнес и организовал рейс в Турцию. Однако в начале октября в директиву были внесены поправки, согласно которым ограничения на полеты будут сняты только на чартерные рейсы в пределах Европейского Союза.
«К сожалению, в Эстонии нет министерства или совета по туризму, которые занимались бы проблемами туристического сектора и отвечали за решения правительства. На тот момент турфирмам самим приходилось расплачиваться за непродуманные решения правительства. Чрезвычайно важно, чтобы государство привлекало экспертов в своей области к процессу принятия решений», - прокомментировала Светлана Вертьянова.
Руководитель по маркетингу и связям с общественностью Novatours Олев Рийсберг сказал, что благодаря вмешательству Европейской комиссии предприятия в Эстонии могут вновь делать долгосрочные конкретные планирования поездок в места назначения, которые до сих пор по решениям Министерства экономики и инфраструктуры были под запретом.
«В первую очередь, мы говорим о повторном открытии третьих стран, то есть о прямых рейсах в Египет и Турцию, поскольку полеты в Европу ограничиваются в первую очередь требованиями безопасности самих стран назначения», - сказал Рийсберг.
Примечание: Novatours ответила на запрос Postimees до того, как в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса.
По заверениям фирмы, никаких скидок в отношении безопасности пассажиров не делается и усилия Novatours также подтверждаются тем фактом, что ни один из их клиентов с чартерных рейсов не привез вирус в Эстонию.
«Мы ежедневно на связи с нашими надежными и долгосрочными зарубежными партнерами и мы делимся информацией о новых мерах безопасности, применяемых в аэропортах, в транспорте, в пунктах назначения в целом и в отелях», - сказал глава отдела маркетинга и связей с общественностью Novatours.
По его словам, сами пассажиры также могут внести свой вклад в безопасность путешествий: тот, кто чувствует, что заболел, обязательно должен остаться дома и отложить поездку. Novatours предлагает возможность бесплатно отложить свой отдых, если пассажир до вылета получит положительный результат теста.
Также, например, отправляющиеся на Тенерифе должны учитывать, что они должны за 72 часа до прибытия на остров сделать в Эстонии тест на коронавирус и за 48 часов до прибытия на Тенерифе заполнить электронный документ, который гарантирует пассажиру как пропуск на самолет, так и в пункт назначения.
Поддержка сектора в Латвии и Литве больше
По словам Рийсберга, хотя в отношении туроператоров действует запрет на предпринимательство, к сожалению, программа государственной поддержки в Эстонии пока не появляется.
«Из эстонских мер помощи, к сожалению, мы получили только пособие на выплату зарплат. Меры поддержки для нашего сектора в Латвии и Литве были значительно больше, в дополнение к более длительному пособию по выплате зарплат, также были компенсации за весенние спецрейсы, инновационные пособия и гарантированные государством займы», - добавил он.
Всему сектору пришлось очень сильно сократить расходы на персонал, офисы и другие траты. Количество чартерных пассажиров из Таллинна за первые девять месяцев сократилось более чем на 75 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.
За девять месяцев оборот Novaturas group, котирующейся на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах, снизился на 78 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года.