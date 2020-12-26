Сб, 26.12.2020
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Таави Тийльманн
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Умер советский разведчик Джордж Блейк

Джордж Блейк

ФОТО: AP / Scanpix

Советский разведчик Джордж Блейк скончался на 99-м году жизни, сообщает в субботу, 26 декабря, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу СВР России.

"Сегодня не стало легендарного разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка. Он искренне любил нашу страну, восхищался подвигом народа в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме.

Он участвовал в движении Сопротивления сначала в оккупированной нацистами Голландии, а затем - в Англии, где впоследствии поступил на службу в разведку.

Выучив русский язык, в 1948 году Блейк был направлен резидентом в Сеул для сбора информации против СССР.

Попав в лагерь вскоре после начала войны, он предложил сотрудничество советской разведке и продолжил его и после возвращения в Англию.

В 1953 году Блейк проинформировал советскую разведку о готовящейся ЦРУ и СИС прокладке туннеля к линиям связи Группы советских войск в Германии. На основе этих сведений внешняя разведка провела в 1956 году операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине, имевшую большой политический эффект.

В 1961 году Блейк был раскрыт и приговорен к 42 годам тюрьмы. Бежав из заключения, в 1965 году он перебрался в Москву, где работал под именем Георгий Бехтер.

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