Йоллер: полной защиты от коронавируса прививка не обещает и через месяц после вакцинации

«В медицине ничто не дает 100% гарантии. Даже две положенные прививающемуся вакцины не означают, что я могу находиться в одной комнате с кашляющим человеком, зараженным коронавирусом. Конечно, я более защищена, чем тот, кто вакцину не получил. Я все равно могу заболеть, но болезнь пройдет легче», - подчеркнула она.

Йоллер пояснила, что защита организма зависит не только от вакцины, но и от состояния организма, и от объема распространения вируса в окружающей среде.

Вместе с тем Йоллер подчеркнула, что принуждать к вакцинации никого не будут. «Я не представляю себе, как делаю насильно кому-то укол. Ни один врач не будет согласен с таким. Лечение против воли есть, но оно опасно. У нас демократия», - сказала она.