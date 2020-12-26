Сб, 26.12.2020
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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  • Эстония
  • Йоллер: полной защиты от коронавируса прививка не обещает и через месяц после вакцинации
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Йоллер: полной защиты от коронавируса прививка не обещает и через месяц после вакцинации

Кармен Йоллер

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Полной гарантии от коронавируса прививка не обещает и через месяц после вакцинации, однако вакцинация несомненно поможет смягчить течение болезни, пояснила в субботу на пресс-конференции в Таллинне член правления Общества семейных врачей Эстонии Кармен Йоллер.

«В медицине ничто не дает 100% гарантии. Даже две положенные прививающемуся вакцины не означают, что я могу находиться в одной комнате с кашляющим человеком, зараженным коронавирусом. Конечно, я более защищена, чем тот, кто вакцину не получил. Я все равно могу заболеть, но болезнь пройдет легче», - подчеркнула она.

Йоллер пояснила, что защита организма зависит не только от вакцины, но и от состояния организма, и от объема распространения вируса в окружающей среде.

Вместе с тем Йоллер подчеркнула, что принуждать к вакцинации никого не будут. «Я не представляю себе, как делаю насильно кому-то укол. Ни один врач не будет согласен с таким. Лечение против воли есть, но оно опасно. У нас демократия», - сказала она.

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