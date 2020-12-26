Застряли весной, чтобы вернуться осенью: как в разгар пандемии семья из Эстонии переехала в Испанию

Из-за пандемии коронавируса многим пришлось отказаться от своих планов, но нашлись и те, кого не испугали события 2020 года. Среди них — семья Аро из Таллинна.
В сентябре Алена и Алексей Аро вместе со своим сыном Ярославом переехали в поселок Кальяо-Сальвахе, который расположен на берегу Атлантического океана, на юго-западе острова Тенерифе.
Переезд дался молодой семье непросто, а само решение перебраться в Испанию было спонтанным. Как рассказала Алена, они часто приезжали на остров отдыхать, благодаря чему сформировался круг общения и появились любимые места.
Застряли на острове
«В феврале 2020 года наш отпуск закончился тем, что мы просто-напросто застряли на острове. В Испании начался жесткий локдаун. Билеты на самолеты подскочили. Посчитав, сколько денег уйдет на возвращение в Эстонию, мы решили остаться, так как сумма на троих человек равнялась нескольким месяцам проживания на острове в нормальных апартаментах», – вспоминает наша героиня.
«Потом пришло письмо от эстонской страховой компании, которая предупредила, что коронавирус не является страховым случаем. Вот тут уже мы забеспокоились и сделали местную испанскую страховку, которая включала в себя COVID-19. Тогда мы и подумать не могли, что это и есть наше начало переезда, - рассказывает Алексей. - Просидели на острове в локдауне с марта по июль. Тяжелые были времена: можно было ходить только в самый ближайший магазин или аптеку. Тенерифе будто вымер. Потом пошли послабления, ввели часы прогулок для пожилых людей, спортсменов и детей с одним родителем. Прогулка длилась один час, при этом дальше, чем на один километр от дома, нельзя было уходить. В машине нельзя было ездить всей семьей. Только один человек».
«Ближе к лету можно было гулять всей семьей, ездить на машине по всему острову. Весь отпуск мы просидели в четырех стенах и только один месяц погуляли по острову», - добавил Алексей.
В июле семья вернулась домой в Эстонию и осознала, что скучает по Тенерифе.
Работа и отдых
Алена и Алексей — ИТ-специалисты, поэтому они не привязаны к определенному месту работы. По словам Алексея, свободного времени не так много, как хотелось бы. Но радует то, что возможностей на острове хватает, даже несмотря на ограничения.
«С понедельника по пятницу у нас строго работа и учеба. Вечером обязательно прогулки. На выходных выбираемся в горы. Здесь удивительная природа и климат. В декабре — сезон грибов, собираем их. Пикники сейчас запрещены. В основном мы гуляем, купаемся и узнаем остров. Знаменитый Siam Park и Loro Parque на Тенерифе закрыты, как и многое другое» – рассказывает Алена.
Об испанской школе
Сын Ярослав пошел в Испании в первый класс. Уроков довольно много: математика, английский, литература, природоведение, физкультура. В школьную программу входят также социальные науки, художественное образование и эмоциональное воспитание. Учеба начинается не 1 сентября, как у нас в Эстонии. В каждом учебном заведении свои правила, Ярослав пошел в школу во второй понедельник сентября. Испанцы – очень приветливый и жизнерадостный народ. Каждое утро все классы выстраиваются в линейку. Учитель подходит к каждому ученику и приветствует его.
Испанская школа бесплатная, но родителям приходится раз в месяц платить за обеды, а также покупать учебники.
«В нашей школе нет родительских собраний. Успеваемость и возникшие вопросы обсуждаются с каждым родителем лично при встрече или через Zoom. Мне кажется, что это очень хорошее решение. У нас есть номер учителя и все вопросы мы задаем ему посредством сообщений. Учитель знает, что мы не владеем испанским языком и пользуемся переводчиком, поэтому на личную встречу не вызывает. Но мы все равно пошли в языковую школу испанского языка, ведь надо понимать, что нам говорят», - подчеркивает Алена, добавляя, что все учителя очень внимательные.
У испанцев десятибалльная система оценивания. У Ярослава в основном пятерки, есть шестерки и семерки, но Алена отмечает, что это всего первый класс и без знания языка сын справляется хорошо. Также в испанских школах есть электронный журнал, как EKool в Эстонии.
В Испании дети не ушли на дистанционное обучение, как в Эстонии, однако в школе они должны носить маски, а родителям вход в учебное заведение запрещен. Остро поднимался вопрос относительно ношения масок на уроках физкультуры. На Тенерифе очень жарко и выполнять физические упражнения в маске невозможно. Всем родителям был разослан документ, который надо было подписать. Если родитель был против занятий, то ребенок сидел в сторонке на скамейке во время урока. Обещали щадящую программу.
Кроме того, все соблюдают дистанцию. За партой может сидеть только один ученик. Каждый класс заходит в школу через свои отдельные двери, чтобы избежать большого скопления. Посещать на перемене другие классы запрещено!
Как живет остров сегодня
Тенерифе – туристический остров. В основном люди тут жили за счет туристов, но последних сейчас очень мало. Кому-то пришлось сразу продавать свои бары, а кому-то недвижимость. Цены на все резко упали.
Сейчас на Тенерифе комендантский час с 22:00 и должна быть очень уважительная причина нахождения вне дома поздним вечером. Соблюдение дистанции, ношение маски на улице и в помещениях. «Хочется выехать в горы, погулять, подышать свежим воздухом, но и там нужно носить маску», - жалуется Алена.
Гулять или находится в ресторане можно только одной семье за одним столом.
Большой плюс Тенерифе – это климат. «Думаю, что климат тоже играет большую роль в нашем самочувствии. У меня практически нет мигрени, а у ребенка нет аллергии», - отвечает Алена. Язык не является преградой, а также семью из Таллинна привлекла простота и доброта испанского народа.
Семье не нравится калима. «Фактически, это раскаленный ветер с мельчайшими частицами пыли и песка, который приходит с побережья Африки во время песчаной бури», - пояснил Алексей. Супругам не хватает привычной ИТ-жизни, ведь многие рабочие вопросы лучше решать лично при встрече.
Также семья из Таллинна скучает по чистым улицам, чем не может похвастаться остров.
И хотя на острове достаточно много русских и даже встречаются эстонцы, это не заменит общение с близкими. Алена признается, что очень скучает по родителям, сестрам и друзьям, однако спасает век технологий.
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