Застряли весной, чтобы вернуться осенью: как в разгар пандемии семья из Эстонии переехала в Испанию

Ярослав с мамой. ФОТО: Личный архив

Испанская школа бесплатная, но родителям приходится раз в месяц платить за обеды, а также покупать учебники.

«В нашей школе нет родительских собраний. Успеваемость и возникшие вопросы обсуждаются с каждым родителем лично при встрече или через Zoom. Мне кажется, что это очень хорошее решение. У нас есть номер учителя и все вопросы мы задаем ему посредством сообщений. Учитель знает, что мы не владеем испанским языком и пользуемся переводчиком, поэтому на личную встречу не вызывает. Но мы все равно пошли в языковую школу испанского языка, ведь надо понимать, что нам говорят», - подчеркивает Алена, добавляя, что все учителя очень внимательные.

У испанцев десятибалльная система оценивания. У Ярослава в основном пятерки, есть шестерки и семерки, но Алена отмечает, что это всего первый класс и без знания языка сын справляется хорошо. Также в испанских школах есть электронный журнал, как EKool в Эстонии. 6

Тенерифе. ФОТО: Личный архив.

В Испании дети не ушли на дистанционное обучение, как в Эстонии, однако в школе они должны носить маски, а родителям вход в учебное заведение запрещен. Остро поднимался вопрос относительно ношения масок на уроках физкультуры. На Тенерифе очень жарко и выполнять физические упражнения в маске невозможно. Всем родителям был разослан документ, который надо было подписать. Если родитель был против занятий, то ребенок сидел в сторонке на скамейке во время урока. Обещали щадящую программу.

Кроме того, все соблюдают дистанцию. За партой может сидеть только один ученик. Каждый класс заходит в школу через свои отдельные двери, чтобы избежать большого скопления. Посещать на перемене другие классы запрещено!

Как живет остров сегодня

Тенерифе – туристический остров. В основном люди тут жили за счет туристов, но последних сейчас очень мало. Кому-то пришлось сразу продавать свои бары, а кому-то недвижимость. Цены на все резко упали.

Сейчас на Тенерифе комендантский час с 22:00 и должна быть очень уважительная причина нахождения вне дома поздним вечером. Соблюдение дистанции, ношение маски на улице и в помещениях. «Хочется выехать в горы, погулять, подышать свежим воздухом, но и там нужно носить маску», - жалуется Алена. 6

Гулять или находится в ресторане можно только одной семье за одним столом.

Большой плюс Тенерифе – это климат. «Думаю, что климат тоже играет большую роль в нашем самочувствии. У меня практически нет мигрени, а у ребенка нет аллергии», - отвечает Алена. Язык не является преградой, а также семью из Таллинна привлекла простота и доброта испанского народа.

Семье не нравится калима. «Фактически, это раскаленный ветер с мельчайшими частицами пыли и песка, который приходит с побережья Африки во время песчаной бури», - пояснил Алексей. Супругам не хватает привычной ИТ-жизни, ведь многие рабочие вопросы лучше решать лично при встрече.

Тенерифе. ФОТО: Личный архив

Также семья из Таллинна скучает по чистым улицам, чем не может похвастаться остров.

И хотя на острове достаточно много русских и даже встречаются эстонцы, это не заменит общение с близкими. Алена признается, что очень скучает по родителям, сестрам и друзьям, однако спасает век технологий.

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