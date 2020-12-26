Вспышка коронавируса в доме призрения: заражены как постояльцы, так и работники

В доме призрения Имасту тотальное тестирование прошло вчера, пишет Virumaa Teataja.

Руководитель дома призрения Имасту Сигрит Кулланг сказала, что коронавирусом заражены как работники, так и клиенты.

«Всех результатов тестов пока еще нет. Пробы были взяты у 84 человек, у четырех из них негативные результаты и шесть результатов теста еще неизвестны», - сказала Кулланг.

По ее словам, настрой у людей нормальный и ситуация стабильная.

«Никто в госпитализации не нуждается. Симптомы есть у немногих, но ситуация может изменится за считанные часы», - прокомментировала Кулланг.

Находящийся в волости Тапа дом призрения Имасту — круглосуточное учреждение по уходу, где 85 жителей и 29 работников.

В доме призрения работают три медсестры. По словам руководителя, сейчас самая большая проблема — найти работников.

«Мы пытаемся справится своими сотрудниками. Если понадобится, сама выйду на смену», - сказала руководитель.

Департамент здоровья планирует отправить на помощь в дом призрения медиков.

Дом призрения решил с 1 ноября из-за вируса закрыть двери для посетителей.

Руководитель Идаского отделения Департамента здоровья Марье Муузикус отметила, что ситуация стабильная, но все может измениться в одно мгновенье.