Сб, 26.12.2020
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Таави Тийльманн
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Вспышка коронавируса в доме призрения: заражены как постояльцы, так и работники

Комната дома призрения Имасту.

ФОТО: Ain Liiva / EESTI MEEDIA/SCANPIX

За прошедшие сутки в Ляэне-Вирумаа прибавилось 55 зараженных коронавируслм, большинство из которых — жители дома призрения Имасту. Пробы взяли у 84 человек, из которых только у четырех пока отрицательный результат теста.

В доме призрения Имасту тотальное тестирование прошло вчера, пишет Virumaa Teataja.

Руководитель дома призрения Имасту Сигрит Кулланг сказала, что коронавирусом заражены как работники, так и клиенты.

«Всех результатов тестов пока еще нет. Пробы были взяты у 84 человек, у четырех из них негативные результаты и шесть результатов теста еще неизвестны», - сказала Кулланг.

По ее словам, настрой у людей нормальный и ситуация стабильная.

«Никто в госпитализации не нуждается. Симптомы есть у немногих, но ситуация может изменится за считанные часы», - прокомментировала Кулланг.

Находящийся в волости Тапа дом призрения Имасту — круглосуточное учреждение по уходу, где 85 жителей и 29 работников.

В доме призрения работают три медсестры. По словам руководителя, сейчас самая большая проблема — найти работников.

«Мы пытаемся справится своими сотрудниками. Если понадобится, сама выйду на смену», - сказала руководитель.

Департамент здоровья планирует отправить на помощь в дом призрения медиков.

Дом призрения решил с 1 ноября из-за вируса закрыть двери для посетителей.

Руководитель Идаского отделения Департамента здоровья Марье Муузикус отметила, что ситуация стабильная, но все может измениться в одно мгновенье.

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3093 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 446. За последние 14 дней заболеваемость на 100 000 человек составила 550,35. Подробнее читайте здесь

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