Вспышка коронавируса в доме призрения: заражены как постояльцы, так и работники

За прошедшие сутки в Ляэне-Вирумаа прибавилось 55 зараженных коронавируслм, большинство из которых — жители дома призрения Имасту. Пробы взяли у 84 человек, из которых только у четырех пока отрицательный результат теста.
В доме призрения Имасту тотальное тестирование прошло вчера, пишет Virumaa Teataja.
Руководитель дома призрения Имасту Сигрит Кулланг сказала, что коронавирусом заражены как работники, так и клиенты.
«Всех результатов тестов пока еще нет. Пробы были взяты у 84 человек, у четырех из них негативные результаты и шесть результатов теста еще неизвестны», - сказала Кулланг.
По ее словам, настрой у людей нормальный и ситуация стабильная.
«Никто в госпитализации не нуждается. Симптомы есть у немногих, но ситуация может изменится за считанные часы», - прокомментировала Кулланг.
Находящийся в волости Тапа дом призрения Имасту — круглосуточное учреждение по уходу, где 85 жителей и 29 работников.
В доме призрения работают три медсестры. По словам руководителя, сейчас самая большая проблема — найти работников.
«Мы пытаемся справится своими сотрудниками. Если понадобится, сама выйду на смену», - сказала руководитель.
Департамент здоровья планирует отправить на помощь в дом призрения медиков.
Дом призрения решил с 1 ноября из-за вируса закрыть двери для посетителей.
Руководитель Идаского отделения Департамента здоровья Марье Муузикус отметила, что ситуация стабильная, но все может измениться в одно мгновенье.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3093 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 446. За последние 14 дней заболеваемость на 100 000 человек составила 550,35. Подробнее читайте здесь.