В России военный случайно выстрелил из пушки по торговому центру: снаряд пробил крышу и упал в «Детском мире»

По информации командования Псковского гарнизона, при обслуживании техники и вооружения в парке боевых машин произошел "непроизвольный выстрел из 30-мм пушки". Обстоятельства ЧП устанавливаются правоохранительными органами совместно с командованием воинской части.

По данным РЕН ТВ, 19-летний ефрейтор без разрешения решил осмотреть и опробовать боевую машину десанта БМД-4 и "по неосторожности" допустил выстрел. Baza писала, что автоматическая пушка произвела два выстрела в воздух. Одна болванка упала в магазине "Детский мир" на втором этаже торгового центра, а вторая "улетела в неизвестном направлении".

По словам источника "Север.Реалии", близкого к правоохранительным органам, Военно-следственный отдел Следственного комитета может возбудить уголовное дело о халатности. "Ефрейтор Комаров разряжал пушку и два раза случайно выстрелил. Она спаренная, на два ствола, случайно стрельнул. Он забыл разрядить свою пушку, там, на полигоне, и разрядил ее в итоге здесь, в части", - рассказал собеседник портала. Саму ситуацию он назвал "нормальной": "фигня какая-то, с кем не бывает".

В торговом центре проводилась эвакуация. После происшедшего сотрудники Fjord Plaza нервно реагировали на вопросы о снаряде, утверждали, что "ничего не было", и объяснили эвакуацию "обычной учебной тревогой". "Продавцам сказано молчать и говорить, что всё в порядке. Но по секрету сказали, что да, попали в кровлю", - сообщил источник "Север.Реалии", знакомый с ситуацией в торговом центре.