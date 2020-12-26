Глава Департамента здоровья: вакцинация даст людям больше свободы

- Сегодня для Департамента здоровья лучший день в году?

- Конечно, получать подарки всегда приятно, и если это еще такой подарок, который может сделать эстонцев более здоровыми, безусловно, это хороший день.

- Каковы возможности Департамента здоровья по распространению вакцин - достаточно ли для этого транспортных средств?

- Автомобили самого Департамента здоровья не могут их развести. В Эстонии достаточно международных концернов, у которых есть автомобили, равнозначные автомобилям Департамента здоровья. Если мы посмотрим на службу транспортировки людей, это не особенно сложно для обычных автомобилей и обычных фирм. Также достаточно логистических фирм для того, чтобы Департамент здоровья мог запросить у них оказание услуг.

- Кто будет контролировать выполнение плана вакцинации?

- На самом деле сам Департамент здоровья будет заниматься распространением, реальным введением вакцин и отслеживанием эффективности. Всем, что связано с лекарством, его побочными эффектами и прочими явлениями, которые будут выявлены в отношении препарата, будет заниматься Лекарственный департамент.

- Когда мы достигнем того, что жители Эстонии смогут расслабиться, сколько к этому времени должно быть вакцинировано людей?

- Уже cо второй половины февраля и c начала марта поступят 250 000 единиц вакцины, и, умножив это число на четыре, когда мы дойдем до периода июнь, июль, август, большая часть жителей Эстонии могла бы быть вакцинирована. Впереди только одно препятствие - получение разрешения на продажу для определенных компаний. Если они получат его к указанному времени, то, я думаю, вполне возможно, что до следующей волны в сентября вся Эстония могла бы быть вакцинирована.

-Турфирмы уже радуются, что со следующего года ограничений на полеты со ссылкой на коронавирус не будет, может ли тот момент, когда люди снова начнут путешествовать, привести к поражению в борьбе с вирусом и новому росту показателей заражения?

- Сегодня трудно предсказать, станет ли это важным моментом для ускорения роста. Если мы посмотрим на то, что запланировала Международная транспортная организация, с одной стороны, есть планы тестировать людей, которые садятся в самолет, чтобы у них не было инфекции. С другой стороны, известно, что в соответствии с графиком иммунизации у человека возникает устойчивость к новой вирусной инфекции на шесть месяцев, но есть также научные исследования, которые показывают, что она сохраняется до восьми месяцев. И если это перекрытие от одной вакцинации к другой может быть выполнено за достаточное время, чтобы иммунная система за это время не устала, то сегодня я скорее думаю, что путешествия не должны быть большой проблемой в будущем. Коронавирус все-таки передается от человека к человеку, и если человек вакцинирован или переболел и имеет собственные антитела, вероятность заражения у него ниже.

- Можно ли сегодня развеять опасения, что мир не вернется к старой и привычной норме, или в этом все-таки есть доля правды?