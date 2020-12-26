Новый штамм коронавируса попал из Великобритании в Швецию

Сотрудник шведского Департамента здоровья Сара Бифорс заявила на пресс-конференции, что прибывший в страну пассажир находится на самоизоляции в Сёдерманланде и что больше новых случаев нового штамма вируса в стране подтверждено не было, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Reuters.