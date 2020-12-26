Новый штамм коронавируса попал из Великобритании в Швецию

Швеция подтвердила попадание нового штамма коронавируса в страну, инфицированный прибыл из Великобритании.
Сотрудник шведского Департамента здоровья Сара Бифорс заявила на пресс-конференции, что прибывший в страну пассажир находится на самоизоляции в Сёдерманланде и что больше новых случаев нового штамма вируса в стране подтверждено не было, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Reuters.
"Человек, тест которого дал положительный результат, приехал из Великобритании в Швецию на рождественские праздники", - сказала региональный врач-инфекционист Сигне Мякитало. Новый штамм коронавируса считается заразнее предыдущих.
Швеция ввела ограничения для прибывающих из Великобритании, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса.