Нарушил карантинные требования: гражданина Латвии оштрафовали на 750 евро

Реагируя на вызов в рижский микрорайон Плявниеки, где человек ломился в квартиру, полиция обнаружила 29-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Он объяснил, что приехал потому, что думал, что у его девушки романтические отношения с другим мужчиной.

По словам Садовскиса, мужчина вел себя вызывающе и в какой-то момент выдохнул в лицо полицейскому, заявив, что у него подтвержден коронавирус. Полицейские убедились, что у мужчины действительно был диагностирован Covid-19 несколько дней назад, и он должен находиться на карантине.