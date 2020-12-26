Фото ⟩ Тайные комнаты и запасные лифты: как московские бары обходят запреты на ночную работу

"В заведении в 0:55 продолжалось обслуживание посетителей, подавалась еда и алкогольные напитки. Кроме того, сотрудники ресторана препятствовали проведению обследования и заблокировали дверь, которая была вскрыта полицией в ходе операции", - сообщается в Telegram-канале московского оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, при повторном рейде в баре Mendeleev на Петровке были обнаружены тайные комнаты, где посетителей обслуживали после 23:00. По словам главного инспектора ОАТИ Яна Поповского, в ходе первой проверки сотрудники бара отказывались открывать дверь, в результате ее вскрыли кувалдой.

"В ходе повторного рейда 26 декабря в 3:00 охрана открыла дверь, а в основных помещениях не было света и посетителей. Однако у проверяющих была информация о находящихся внутри посетителях. Под угрозой применения спецсредств к дверям охрана их открыла, в результате чего в ранее закрытых помещениях обнаружилось порядка 70 человек, которые находились в небольшом помещении запертыми", - сообщил Поповский агентству "Москва".

Посетители пили алкоголь, курили сигареты и кальян, а "плотность людей была такова, что некоторые сидели друг у друга на коленях", заявил главный инспектор, отметив, что это также нарушает меры противопожарной и санитарной безопасности. Заведению грозит штраф до 1 млн рублей (почти 11 000 евро) либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Нарушения также были обнаружены в ресторане Birds на 84-м этаже башни "Око" в Москва-Сити. Охрана предупредила сотрудников заведения о прибытии инспекции, и те начали спешно выгонять посетителей и убирать столы. В лифте между пьяными посетителями ресторана произошла драка, которую пришлось разнимать бойцам ОМОНа, сообщил Поповский. На момент прибытия проверяющих некоторые гости еще допивали напитки.