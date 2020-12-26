Фото ⟩ В Германии сделали первую прививку от коронавируса

За день до официального старта вакцинации в Германии первую прививку сделали 101-летней женщине.
В немецком городе Хальберштадт (земля Саксония-Анхальт) в субботу, 26 декабря, сделана первая в Германии прививка от коронавируса. Об этом сообщило агентство dpa. Вакцину получила 101-летняя жительница дома престарелых Эдит Квойцалла, передает DW.
По свидетельству очевидцев, женщина перенесла процедуру спокойно и при этом даже улыбалась. Администратор дома престарелых Тобиас Крюгер рассказал, что ранее власти округа поинтересовалось у него, готово ли учреждение к вакцинации. "Каждый день ожидания - это еще один день промедления", - отметил он.
По данным dpa, прививки были сделаны в общей сложности 40 обитателям этого дома престарелых и 10 его сотрудникам.
Официально прививочная кампания в Германии стартует 27 декабря.