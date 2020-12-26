Сб, 26.12.2020
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
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Русский театр отменил запланированные на завтра спектакли

Русский театр.

ФОТО: ANDRES HAABU/PM/SCANPIX BALTICS

В связи с болезнью актера запланированные на воскресенье, 27 декабря, спектакли отменяются, сообщил Русский театр Эстонии на своей странице в соцсетях.

Отменены спектакли «Щелкунчик», «Отдам в хорошие руки» и зимний концерт «С любимыми не расставайтесь». 

Театр уточнил, что билеты на эти спектакли действительны на любой выбранный спектакль в феврале или марте. Билеты можно и вернуть.

Владельцев pdf-билетов в случае желания вернуть или обменять билеты просят связаться с кассой театра по адресу kassa@veneteater.ee указав в письме номер своего заказа.

«Владельцев обычных билетов просим обратиться в кассу театра. Вы можете вернуть или обменять свои билеты до 30 января. Возврат денег будет осуществлен переводом на счет до 30 января», - говорится на странице театра. 

Напомним, что с 28 декабря по 17 января в Харьюмаа будут действовать новые ограничения, среди них и запрет на театральные представления. 

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