Русский театр отменил запланированные на завтра спектакли

В связи с болезнью актера запланированные на воскресенье, 27 декабря, спектакли отменяются, сообщил Русский театр Эстонии на своей странице в соцсетях.
Отменены спектакли «Щелкунчик», «Отдам в хорошие руки» и зимний концерт «С любимыми не расставайтесь».
Театр уточнил, что билеты на эти спектакли действительны на любой выбранный спектакль в феврале или марте. Билеты можно и вернуть.
Владельцев pdf-билетов в случае желания вернуть или обменять билеты просят связаться с кассой театра по адресу kassa@veneteater.ee указав в письме номер своего заказа.
«Владельцев обычных билетов просим обратиться в кассу театра. Вы можете вернуть или обменять свои билеты до 30 января. Возврат денег будет осуществлен переводом на счет до 30 января», - говорится на странице театра.
Напомним, что с 28 декабря по 17 января в Харьюмаа будут действовать новые ограничения, среди них и запрет на театральные представления.