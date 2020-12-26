Русский театр отменил запланированные на завтра спектакли

Отменены спектакли «Щелкунчик», «Отдам в хорошие руки» и зимний концерт «С любимыми не расставайтесь».

Театр уточнил, что билеты на эти спектакли действительны на любой выбранный спектакль в феврале или марте. Билеты можно и вернуть.

Владельцев pdf-билетов в случае желания вернуть или обменять билеты просят связаться с кассой театра по адресу kassa@veneteater.ee указав в письме номер своего заказа.

«Владельцев обычных билетов просим обратиться в кассу театра. Вы можете вернуть или обменять свои билеты до 30 января. Возврат денег будет осуществлен переводом на счет до 30 января», - говорится на странице театра.