Фото и видео ⟩ В Латвии прошел автозаезд против коронаограничений: возбуждено несколько дел

Организаторами и участниками мероприятия были основатель SIA Memory Water Янис Плявиньш и председатель правления AS Brīvais vilnis Арнольд Бабрис. Они уже ранее участвовали и призывали участвовать в акциях протеста против ограничений, введенных правительством в борьбе с Covid-19.

🇱🇻 Policija #Brocēni #Latvija atbrīvo #Covid19LV disidentu autobusu un brauciens turpina ceļu uz #Liepāja. Visa ceļa garumā patrulē policijas vienības. Liepājā slēgti stāvlaukumi, lai nepieļautu cilvēku pulcēšanos.

📸 Rudolfs Bremanis pic.twitter.com/2iF0NB5KPy — BreakingLV (@breakinglv) December 26, 2020

Полиция отпускает автобус ковид-диссидентов, и заезд в сторону Лиепаи продолжается. Полицейские патрулируют всю дорогу. Парковки в Лиепае закрыты для предотвращения скопления людей.

В Госполиции Латвии агентству LЕТА сообщили, что полиция информирована и отслеживает ситуацию в Лиепае, куда был организован несанкционированный заезд одной колонной с флагами и плакатами. Полиция готова к различным сценариям и к обеспечению общественного порядка в Лиепае.

Лица, сознательно участвующие в такой деятельности, были предупреждены об административной ответственности за несоблюдение правил как лично, так и через полицейские громкоговорители. "Понятно, что эти люди, несмотря на предупреждения, не хотят понимать и прекращать правонарушения", - сказали в полиции.

Полиция уже начала ряд дел об административных нарушениях, включая неподчинение требованиям полиции, несоблюдение мер эпидемиологической безопасности (неразрешенное собрание людей и неиспользование масок), а также агрессивное вождение.

В одном случае водитель автобуса намеренно препятствовал движению, без необходимости двигаясь на слишком низкой скорости, в результате чего позади автомобиля образовалась линия длиной около километра. "Таким образом, такое действие, которое можно трактовать как агрессивное вождение, существенно нарушало движение и создало опасную ситуацию", - сказали в полиции, добавив, что нарушения фиксируются с помощью технических средств, а штраф для идентифицированных лиц будет неизбежен.

"Нарушение закона и различных мер безопасности, как говорят сами активисты - это неправильно. Полиция обращает внимание на то, что в демократическом государстве каждый имеет право на свободу выражения мнений и собраний, в то же время это право не безгранично и не дает оснований открыто игнорировать общественный порядок и безопасность", - подчеркивают правоохранительные органы Латвии.

В то же время полиция указывает, что умышленное нарушение установленных ограничений является явным и грубым неуважением ко всем тем, кто пытается улучшить ситуацию и уменьшить распространение инфекции. Полиция призывает всех тщательно обдумывать свои действия, не поддаваться провокациям и оценить риски и ситуацию, связанную с участием в различных запрещенных мероприятиях и действиях.

В Лиепайской муниципальной полиции подтвердили, что мероприятие не было согласовано. Муниципальная полиция оказывает поддержку Госполиции в обеспечении порядка.