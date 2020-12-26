Выучить эстонский язык: миссия невыполнима?

Исполнительный директор языковой школы Atlasnet Сергей Редкий также прокомментировал ситуацию в школах следующим образом: «Методика всегда везде одна. Мы в Atlasnet учим людей слышать эстонский язык: у нас очень много прослушивания, ученики обсуждают с учителем, что услышали и, в конце концов, ученики начинают говорить на эстонском языке. Например, это важно для людей из Ида-Вирумаа: они не имеют разговорной практики и совсем не говорят, хотя многое понимают. В тех школах, с которыми я сталкивался в Таллинне, Нарве, Раквере, - прекрасное преподавание эстонского языка. На выходе выпускники, которые нормально учились, имеют категории В2 и С1 и говорят по-эстонски. Я считаю, что в тех школах эстонский язык преподается в Эстонии на должном уровне».

«Я работал с преподавательницей, которая приехала из России и осталась здесь. Сама она учитель английского и овладела уровнем В2 по эстонскому языку за полгода – у нее способность к языкам. А есть люди, которые долбят язык всю жизнь. Мы все разные: некоторые могут В1 учить три года, а некоторые В2 за полгода. Если нет способностей к языкам, то ученику стоит походить на курсы, а если способность к языкам нормальная, мне кажется, школы достаточно», - подытоживает Редкий.

Участница бесплатных курсов, которая пожелала остаться анонимной, поделилась своим опытом изучения языка: «Я посещала бесплатные курсы по эстонскому языку для получения категории B1. Занятия проходили два раза в неделю и каждое занятие длилось четыре часа на протяжении трех-четырех месяцев. На курсы принимали людей, которые знали язык на А1: мои знания языка были плохими, элементарные вещи, может, и могла понять, но говорить сама точно не могла. Нам преподавала молодая женщина, которая давала разный материал: учили слова, делали задания на грамматику, слушание, распечатывали рабочие листы, учитель подписала нас на Postimees и мы читали газеты, также частью обучение был просмотр фильмов на эстонском языке или с эстонскими субтитрами. На уроке было уделено внимание всем: каждому было дано слово, чтобы ответить. Учитель разговаривала только на эстонском языке. Я шла на курсы без надежды, что смогу улучшить знания языка всего за четырк месяца, но там я получила настоящую прокачку языка. Большую роль играла очень четкая система, по которой нас обучали. Если у нас была тема “Поход на пикник”, то обсуждали абсолютно все, что связано с этой темой: что покупаем, в какой время собираемся, кто с нами едет, что будем есть, во что играть и т.д. В целом у одногруппников была также высокая мотивация: все делали домашние задания и никто не пропускал уроки. Мне кажется, проблема школ в том, что нет четкой программы, учителя сами не говорят с учениками по-эстонски. Я смотрю на своих детей: что-то они там вроде в школе читают, что-то переводят, а закрепления знаний никакого, практики никакой».