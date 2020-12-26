Кийк о вакцинации: наша цель - чтобы этой возможностью воспользовалось более половины населения Эстонии

- Министерство социальных дел после богатого на собрания и кризисы года сегодня вздохнуло с облегчением?

- Эти собрания в этом году еще точно не закончились. Но, безусловно, есть позитивные эмоции, что первые поставки вакцины теперь реально доставлены на место. Мы наблюдали за тем, как они ехали сюда через Польшу, вчера вечером и ночью получали информацию, как далеко они находятся, время менялось несколько раз. Но теперь они в любом случае на месте, хранятся в правильном холодильном оборудовании, и были заключены соглашения с различными больницами и медицинскими учреждениями, куда они отправятся сегодня вечером, завтра и на следующей неделе, чтобы поступить к медицинским работниками которые хотят вакцинироваться.

- Что будет с теми медицинскими работниками, которые не хотят вакцинироваться, и есть ли в настоящее время информация о том, как это распределяется в процентах?

Основываясь на текущей информации, мы, конечно же, сосредоточили внимание на работниках самой очевидной передовой линии, то есть на тех, кто работает с пациентами с Covid-19 или в отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии или иным образом связаны с повышенным риском заражения. Среди этих людей очень высок интерес к вакцинации. В настоящее время более половины полученных доз уже забронированы на складе, и, конечно же, на новой неделе это бронирование продолжится полным ходом. Конечно, будут использованы все вакцины. Если вы спрашиваете, сколько медицинских работников могут отказаться от вакцинации, это покажет время. Безусловно, это будет небольшая часть, поскольку работники здравоохранения хорошо знают, что они сами подвержены большому риску, даже если напрямую не работают с зараженными пациентами, и ни один работник здравоохранения также сам не хочет принести инфекцию или вирус в больнице, где он может заразить как своих коллег, так и пациентов.

- Но если какой-нибудь работник здравоохранения все-таки решит отказаться от вакцинации, он сохранит свое рабочее место?

- В таких ситуациях работодатель должен спокойно обсудить, какие для этого есть причины, есть ли какие-либо медицинские показатели, есть ли какие-либо другие обстоятельства, и при необходимости позволить человеку работать таким образом, чтобы не вступать в контакт с инфецированными пациентами или иным образом должно быть обеспечено, чтобы он не передавал вирус другим. В целом подобный опыт раньше имел место в медицинских учреждениях. В Эстонии вакцинация является добровольной, и учреждения здравоохранения соответствующим образом реорганизовывают свою работу. Это также было сделано весной, чтобы люди из группы риска меньше контактировали с пациентами с Covid-19 и при необходимости работали из дома. Точно так же необходимо соблюдать разделение труда в больничной среде для вакцинированных и невакцинированных людей.

- Насколько тесно ограничения связаны с желанием людей пройти вакцинацию?