Кийк о вакцинации: наша цель - чтобы этой возможностью воспользовалось более половины населения Эстонии

Вакцины против Covid-19, которые были доставлены в Эстонию сегодня рано утром, в первую очередь предназначены для медицинских работников, которые хотят сделать прививку. Поскольку вакцинация в Эстонии проводится на добровольной основе, Postimees спросил министра социальных дел Танеля Кийка, что будет с медицинскими работниками, которые по какой-то причине хотят отказаться от этой возможности. «Подобный опыт был и раньше в медицинских учреждениях. В Эстонии вакцинация является добровольной, и при необходимости медицинские учреждения соответственно реорганизуют свою работу», - пояснил Кийк.
- Министерство социальных дел после богатого на собрания и кризисы года сегодня вздохнуло с облегчением?
- Эти собрания в этом году еще точно не закончились. Но, безусловно, есть позитивные эмоции, что первые поставки вакцины теперь реально доставлены на место. Мы наблюдали за тем, как они ехали сюда через Польшу, вчера вечером и ночью получали информацию, как далеко они находятся, время менялось несколько раз. Но теперь они в любом случае на месте, хранятся в правильном холодильном оборудовании, и были заключены соглашения с различными больницами и медицинскими учреждениями, куда они отправятся сегодня вечером, завтра и на следующей неделе, чтобы поступить к медицинским работниками которые хотят вакцинироваться.
- Что будет с теми медицинскими работниками, которые не хотят вакцинироваться, и есть ли в настоящее время информация о том, как это распределяется в процентах?
Основываясь на текущей информации, мы, конечно же, сосредоточили внимание на работниках самой очевидной передовой линии, то есть на тех, кто работает с пациентами с Covid-19 или в отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии или иным образом связаны с повышенным риском заражения. Среди этих людей очень высок интерес к вакцинации. В настоящее время более половины полученных доз уже забронированы на складе, и, конечно же, на новой неделе это бронирование продолжится полным ходом. Конечно, будут использованы все вакцины. Если вы спрашиваете, сколько медицинских работников могут отказаться от вакцинации, это покажет время. Безусловно, это будет небольшая часть, поскольку работники здравоохранения хорошо знают, что они сами подвержены большому риску, даже если напрямую не работают с зараженными пациентами, и ни один работник здравоохранения также сам не хочет принести инфекцию или вирус в больнице, где он может заразить как своих коллег, так и пациентов.
- Но если какой-нибудь работник здравоохранения все-таки решит отказаться от вакцинации, он сохранит свое рабочее место?
- В таких ситуациях работодатель должен спокойно обсудить, какие для этого есть причины, есть ли какие-либо медицинские показатели, есть ли какие-либо другие обстоятельства, и при необходимости позволить человеку работать таким образом, чтобы не вступать в контакт с инфецированными пациентами или иным образом должно быть обеспечено, чтобы он не передавал вирус другим. В целом подобный опыт раньше имел место в медицинских учреждениях. В Эстонии вакцинация является добровольной, и учреждения здравоохранения соответствующим образом реорганизовывают свою работу. Это также было сделано весной, чтобы люди из группы риска меньше контактировали с пациентами с Covid-19 и при необходимости работали из дома. Точно так же необходимо соблюдать разделение труда в больничной среде для вакцинированных и невакцинированных людей.
- Насколько тесно ограничения связаны с желанием людей пройти вакцинацию?
Что касается ограничений, мы исходим из имующейся ситуации: сколько людей в обществе болеют, сколько людей нуждаются в стационарном лечении. Сегодня это число впервые превышает четыреста. Я знал, что мы достигнем этого числа, но, конечно, это все еще вызывает беспокойство, поскольку все еще есть тенденция к росту. Мы не знаем, где находится потолок - может ли это число превысить пятьсот, шестьсот, и что это будет в таком случае значить для планового лечения? Одновременное лечение более пятисот пациентов с Covid уже стало бы серьезным вызовом для обеспечения планового лечения во всех областях. На самом деле это означало бы даже более масштабные ограничения доступа людей к лечению, но мы не хотим этого делать. При введении ограничений мы также учитываем то, что происходит в соседних странах, какие на данный момент известны модели и прогнозы. Конечно, мы также смотрим на общее количество инфекций за ту или иную неделю по сравнению с предыдущими периодами. Мы знаем, что иногда это число снижается, но в последние недели оно снова начало расти, что также стало причиной того, что правительство приняло решение в пользу новых ограничений до Рождества, которые вступят в силу в понедельник.
- Какая часть эстонского общества должна быть вакцинирована, чтобы утверждать, что худшая часть коронакризиса преодолена?
- На самом деле, очень важно, чтобы мы сначала смогли защитить медицинские учреждения, жителей и работников домов призрения и наши группы риска: пожилых людей, людей с различными хроническими заболеваниями. В более широком смысле для сдерживания распространения вируса необходима и вакцинация населения. Это гарантирует, что вирус не распространяется среди молодежи, не распространяется в рабочих коллективах, не распространяется в школах. Это даст возможность вернуться к нормальной жизни. Наша цель - чтобы этой возможностью воспользовалось более половины населения Эстонии. Изначально разрешенной вакцины для лиц младше 16 лет нет, им еще нужно подождать. Но более половины населения старше 16 лет должны сделать прививку. Это даст возможность постепенно ослабить различные антивирусные меры и даст возможность вернуться к нормальному функционированию общества.
- Сейчас это оптимистический или реалистичный прогноз?
- Это реалистичный прогноз. С учетом различных опросов и исследований, 50-60 процентов людей хотят сделать прививку, несколько десятков процентов колеблются и ждут дополнительной информации. Им также необходимо предоставить эту дополнительную информацию. На самом деле таких противников значительно меньше, и только единичные проценты этих противников являются тотальными противниками, которые по тем или иным причинам думает, что им не нравится, не подходит вакцина и они не хотят вакцинироваться.
- Развеваете ли вы опасения людей, которые говорят, что эта вакцина была разработана в спешке и не прошла достаточных испытаний?
- Европейский Союз известен во всем мире своими высокими стандартами. Другими словами, никакие лекарства или медицинские услуги, включая вакцины, не выпустят на рынок Европейского Союза без тщательных клинических испытаний и без положительной оценки Лекарственного департамента. Выданное Европейской комиссией разрешение на продажу вместе со всей подтверждающей документацией вселяет уверенность, что это эффективная, надежная и безопасная вакцина. Побочные эффекты перечислены, конечно, они есть, у каждого лекарства есть побочные эффекты, но все они временные и имеют значительно меньший риск, чем само заболевание.