Рождество в сводках полиции: больше обычного пьяных водителей и домашнего насилия

В рождественские выходные полицию чаще, чем в прошлом году, вызывали в связи с домашним насилием, также было задержано больше водителей в состоянии опьянения, передает rus.err.ee.
"В рождественские дни мы проверили около 600 водителей автомобилей, признаки алкогольного опьянения были примерно у 60 человек, что больше обычно. Также в праздничные дни было около 90 случаев домашнего насилия - эта цифра превышает обычные показатели", - сказал "Актуальной камере" чиновник Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.
В полиции также отметили, что 80% людей носят маски в помещениях и соблюдают дистанцию. Больше всего нарушений - в маленьких магазинах и на заправках, где люди обычно проводят мало времени.