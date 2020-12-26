Сб, 26.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Рождество в сводках полиции: больше обычного пьяных водителей и домашнего насилия
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Рождество в сводках полиции: больше обычного пьяных водителей и домашнего насилия

Полиция.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

В рождественские выходные полицию чаще, чем в прошлом году, вызывали в связи с домашним насилием, также было задержано больше водителей в состоянии опьянения, передает rus.err.ee.

"В рождественские дни мы проверили около 600 водителей автомобилей, признаки алкогольного опьянения были примерно у 60 человек, что больше обычно. Также в праздничные дни было около 90 случаев домашнего насилия - эта цифра превышает обычные показатели", - сказал "Актуальной камере" чиновник Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.

В полиции также отметили, что 80% людей носят маски в помещениях и соблюдают дистанцию. Больше всего нарушений - в маленьких магазинах и на заправках, где люди обычно проводят мало времени.

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