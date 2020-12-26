Рождество в сводках полиции: больше обычного пьяных водителей и домашнего насилия

"В рождественские дни мы проверили около 600 водителей автомобилей, признаки алкогольного опьянения были примерно у 60 человек, что больше обычно. Также в праздничные дни было около 90 случаев домашнего насилия - эта цифра превышает обычные показатели", - сказал "Актуальной камере" чиновник Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.