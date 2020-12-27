В США расстреляли посетителей боулинг-клуба: погибли двое подростков

Всего стрелок убил троих и ранил еще троих человек, пишет РБК.

По крайней мере, двое жертв — подростки. Стрелявшего задержали, сейчас полиция устанавливает подробности случившегося.

"Подозреваемый задержан. Продолжается активное расследование", - говорится в твиттере полиции.

Пока сведений о мотивах подозреваемого не поступало, однако у полиции есть основания полагать, что это нападение не было предумышленным.