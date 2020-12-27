Вс, 27.12.2020
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
1 мин для прочтения

В США расстреляли посетителей боулинг-клуба: погибли двое подростков

Полиция США.

ФОТО: SCANPIX

В американском Иллинойсе, в городе Рокфорд, в местном боулинг-клубе расстреляли двоих подростков. Инцидент произошел вечером в субботу по местному времени. 

Всего стрелок убил троих и ранил еще троих человек, пишет РБК.

По крайней мере, двое жертв — подростки. Стрелявшего задержали, сейчас полиция устанавливает подробности случившегося.

"Подозреваемый задержан. Продолжается активное расследование", - говорится в твиттере полиции.

Пока сведений о мотивах подозреваемого не поступало, однако у полиции есть основания полагать, что это нападение не было предумышленным.

Город Рокфорд находится в 130 километрах к северо-западу от Чикаго, столицы штата Иллинойс. По информации местной газеты Rockford Register Star, 2020 год побил антирекорд по количеству убийств в городе. В этом году 35 человек умерли здесь насильственной смертью. Прежний максимальный показатель относится к 1996 году: 31 убийство.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back