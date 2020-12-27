Больные с "британским" штаммом коронавируса выявлены в Канаде

Этим штаммом коронавируса заразились супруги в канадской провинции Онтарио. При этом пара не выезжала из провинции, не имела контактов с больными и людьми высокой степени риска, отмечается в сообщениях.

На прошлой неделе Канада продлила до 6 января запрет на пассажирские рейсы, прибывающие из Великобритании. Ранее "британский" штамм коронавируса был выявлен в ряде стран Европы, Австралии, Японии, Южной Африке.