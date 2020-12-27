Галерея ⟩ Сегодня в Эстонии началась вакцинация от Covid-19

В Таллинне в числе первых прививку сделали председателю правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадию Попову.

Цели вакцинации против Covid-19 состоят в том, чтобы защитить группы риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или чье заболевание может быть более серьезным; предотвратить и уменьшить связанные с Covid-19 заболевания и смерти; снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику; обеспечить нормальное функционирование общества.

«Мы весь год ждали работающей вакцины от Covid-19, чтобы вернуться к максимально нормальной жизни. Начало вакцинации знаменует начало конца пандемии коронавируса. В то же время мы знаем, что ситуация не улучшится в одночасье», - сказал министр социальных дел Танель Кийк.

«Мы не должны терять бдительность, нам следует продолжать соблюдать все правила предотвращения вируса - мыть руки, соблюдать дистанцию, оставаться больным дома и носить маску в помещении, пока вместе мы не сможем контролировать распространение вируса».

Вакцинация против Covid-19 будет добровольной и в 2021 году бесплатной для всех. Вакцинация будет предоставляться в приоритетном порядке медицинским работникам и медицинским работникам, персоналу домов престарелых и жильцам, а также людям старше 70 лет и с определенными диагнозами, которые могут иметь более тяжелое течение болезни Covid-19 по состоянию здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцин против Covid-19, вакцинация будет проведена для других целевых групп и всего населения.

«С помощью вакцинации медики защищают не только себя, но и своих родственников и пациентов. Это относится, например, к пожилым родителям, бабушкам и дедушкам, у которых заболевание Covid-19 может быть тяжелым и требовать длительного лечения в больнице или стать роковым», - сказала председатель правления Эстонского общества семейных врачей доктор Ле Валликиви.

«Вакцинируя себя, мы также защищаем наших пациентов, которые определенно будут более уверенно посещать центры семейных врачей, зная, что врачи и медсестры были вакцинированы - также это даст людям уверенность в том, что вакцина эффективна и безопасна».

Эстония на данный момент присоединилась к соглашениям о предварительной закупке вакцин производителей AstraZeneca, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer / BioNTech, Curevac и Moderna.

По контракту с AstraZeneca Эстония закупает вакцину против Covid-19 примерно для 660 000 человек, по договору с Jannsen Pharmaceutica NV - примерно для 300 000 человек, по договору с Pfizer / BioNTech - примерно для 300 000 человек, по договору с Curevac - примерно для 330 000 человек, по договору с Moderna - примерно для 117 000 человек.

Кроме того, в общем тендере участвуют производитель вакцины Sanofi, к договору с которым Эстония может присоединиться позже, и Novavax, с которым Европейская комиссия все еще ведет переговоры.

По словам члена правления клиники Тартуского университета доктора Андреса Котсара, клиника получит 1000 доз вакцины от COVID-19, что позволит на первом этапе провести вакцинацию 500 медицинских работников.

Прибывшая в Эстонию первой вакцина Pfizer / Biontech предоставлена ​​персоналу больниц, скорой помощи и центров семейной медицины. «Первые 20 сотрудников клиники, которые будут вакцинированы, - это сотрудники отделения интенсивной терапии Covid-19, чья повседневная работа заключается в оказании помощи наиболее тяжелым пациентам», - сказала доктор Вероника Рейнхард, руководитель отделения интенсивной терапии Covid-19 и член группы кризисного управления клиники.