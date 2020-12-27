В субботу в четырех ДТП пострадали пять человек

Первая авария произошла в 11.26 в Пярнумаа, в волости Саарде, на 116-м километре шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме, где левое зеркало Nissan X-Trail задело зеркало Peugeot 2008, приближавшееся с противоположной стороны. Затем Nissan отклонился с дороги, съезал в кювет и перевернулся на крышу. Скорая помощь доставила 63-летнего водителя Nissan и 52-летнюю пассажирку той же машины в Пярнускую больницу. 49-летний мужчина, управлявший автомобилем Peugeot, не пострадал. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Вторая авария произошла 13.04 в селе Игавере волости Тарту на 110-м километре шоссе Йыхви - Тарту - Валга, где 29-летняя женщина на BMW 525D съехала в придорожный кювет и врезалась дерево. Скорая помощь доставила водителя в клинику Тартуского университета.

Третья авария произошла в 14.30 в селе Онтика уезда Ида-Вирумаа, на шоссе Таллинн - Нарва, где 23-летняя женщина, вышедшая из Volkswagen Touareg, которым управлял 48-летний мужчина, упала и попала под колесо внедорожника, начавшего движение. Скорая помощь доставила пешехода в Ида-Вирускую центральную больницу.