За последние сутки в Эстонии добавилось 370 коронапозитивных

Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где у 226 человек диагностирована коронавирусная инфекция. 183 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн, сообщает Департамент здоровья.

57 новых положительных результатов тестирования на коронавирус были добавлены в Ида-Вирумаа, 16 - в Ляэне-Вирумаа, 15 - в Пярнуском уезде и по 11 - в Тартумаа и Вырумаа. Пять новых случаев зарегистрированы в уездах Хийумаа и Рапламаа и по четыре - в уездах Ярвамаа, Вильяндимаа и Валгамаа. Три новых инфицированных зафиксированы в Ляэнемаа и по одному - в уездах Сааремаа, Пыльвамаа и Йыгевамаа.

В случае шести положительных результатов анализов в регистре народонаселения не было указано место жительства.

Заболеваемость на 100000 человек за последние 14 дней составляет 552,08, а доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов составляет 10,7%.