Первым пациентом коронавакцины в Эстонии стала доктор Елена Розинко

«Я очень благодарна за то, что меня выбрали в качестве первого получателя вакцины, - сказала Розинко. - Я работаю здесь, в вирусном отделении той же больницы, и каждый день контактирую с пациентами с коронавирусной болезнью».

Первую инъекцию сделала сестра Анна Александрова. «В понедельник мы узнали, что вакцина на подходе и мы начнем вакцинацию в воскресенье», - сказала она.