Вс, 27.12.2020
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Криста Фишер
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Первым пациентом коронавакцины в Эстонии стала доктор Елена Розинко

Медсестра Анна Александрова делает первую инъекцию вакцины в Центре здоровья Кохтла-Ярве врачу Ида-Вируской центральной больницы Елене Розико.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В кохтла-ярвеском центре здоровья Ярве сегодня в 10.30 началась вакцинация против коронавируса. Первой защитную прививку получила Елена Розинко, врач Ида-Вируской центральной больницы, пишет Virumaa Teataja.

«Я очень благодарна за то, что меня выбрали в качестве первого получателя вакцины, - сказала Розинко. - Я работаю здесь, в вирусном отделении той же больницы, и каждый день контактирую с пациентами с коронавирусной болезнью».

Первую инъекцию сделала сестра Анна Александрова. «В понедельник мы узнали, что вакцина на подходе и мы начнем вакцинацию в воскресенье», - сказала она.

«Поскольку я все равно делаю вакцинацию от вирусов, мне доверили первую инъекцию. Руки немного дрожали от волнения, но в остальном укол как укол».

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