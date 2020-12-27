Названы семь неочевидных симптомов COVID-19

В опубликованном списке оказались головная боль и слабость, которые являются самыми редкими признаками болезни. Кроме того, в перечень включили боль в горле, потерю аппетита, затрудненное дыхание, сыпь и делирий. В некоторых случаях коронавирус проявляется лишь в виде последних двух симптомов.