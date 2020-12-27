Вс, 27.12.2020
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Таави Тийльманн
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Названы семь неочевидных симптомов COVID-19

Paljudele pole nohu või kehv enesetunne haigus, kuid need sümptomid on siiski kõrvalekalle, meeldetuletus, et tuleb võtta aeg maha ja puhata. Lisaks sellele on need sümptomid alati viiruste poolt põhjustatud ja nakkusohtlikud.

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Ученые из Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные признаки заражения коронавирусной инфекцией, на которые жалуются пользователи приложения COVID Symptom Study, сообщает Daily Express.

В опубликованном списке оказались головная боль и слабость, которые являются самыми редкими признаками болезни. Кроме того, в перечень включили боль в горле, потерю аппетита, затрудненное дыхание, сыпь и делирий. В некоторых случаях коронавирус проявляется лишь в виде последних двух симптомов.

Также ученые перечислили «традиционные» симптомы COVID-19: затяжной кашель, высокая температура, потеря вкуса и обоняния. Последний признак можно использовать для самодиагностики, отметили специалисты.

Британские ученые отметили, что при возникновении тревожных симптомов людям необходимо немедленно самоизолироваться и пройти тестирование, «даже если у них нет «классической» триады» симптомов.

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