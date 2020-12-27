Старое еврейское кладбище в центре Таллинна приведут в порядок за 400 тысяч евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба районной управы Кесклинна.

«Перед архитекторами Loovmaastik OÜ, выигравшего конкурс, стоит довольно ответственная задача - создать дискретную зеленую зону на территории бывшего кладбища, где учитывалось бы как историческое значение места, так и ожидания горожан на сегодняшний день. В составленном в прошлом году эскизном проекте этого удалось достичь. Территория бывшего кладбища на улице Магазини 27 будет разделена на две части: зону покоя с отмеченными захоронениями и часовней, а также зону отдыха, открытую для всех гостей. Планируется отреставрировать стены, построить дороги и благоустроить территорию, установить скамейки и освещение», - пояснила Моника Хауканымм, старейшина района Кескслинн.

В городском бюджете следующего года предусмотрено 400 000 евро на облагораживание данной территории.

«Создание комфортной и безопасной среды в сочетании с историческим наследием дает неповторимое ощущение целостного городского пространства. Территория Старого еврейского кладбища – место значимое не только для местных историков-краеведов, но и для всех столичных жителей, кто ценит культурное и конфессиональное богатство Таллинна», - сказал депутат Таллиннского городского собрания Александр Зданкевич.

По его словам при проектировании зеленой зоны важно учесть историю самого места: «Необходимо установить стенды, рассказывающие о старейшем еврейском кладбище Таллинна и одном из ведущих фигур Еврейской общины конца XIX – начала ХХ столетия, инициаторе строительства синагоги на улице Маакри – Шаи Левиновиче, мавзолей которого был спроектирован известным архитектором Жаком Розенбаумом», - добавил Зданкевич.

Еврейское кладбище, предположительно, было построено в конце 18 века. В 1870–1880 гг. местность была обнесена известняковой стеной, были построены ворота, караульное здание и часовня, а позже - погребальная часовня. В 20-е годы прошлого века выдача новых мест для захоронений кладбищу была прекращена, когда на Рахумяэ открылось Новое еврейское кладбище.

Старое кладбище было разрушено в 1960-х годах, а в 1967 году там построили автохозяйство. При этом ремонтные мастерские располагались на территории бывшего кладбища десятилетиями, а пустующие постройки снесли всего несколько лет назад.