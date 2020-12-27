При каких аллергических реакциях можно вакцинироваться от Covid-19? Объясняет семейный врач

«Фактически, здесь имеются в виду не все аллергические реакции, а одна конкретная, очень серьезная реакция, называемая анафилаксией», - говорит семейный врач.

Анафилаксия - это редко провляющаяся, опасная для жизни реакция, которая может возникать на что угодно - пищу, лекарство, любое химическое вещество. Если у человека была анафилаксия на одно вещество, у него больше шансов, что она возникнет и в ответ на другое вещество. Поэтому людям, у которых раньше была подобная реакция, следует соблюдать осторожность при вакцинации и приеме любых других лекарств.

Признаки анафилаксии включают в себя отек лица и языка, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание, обширное покраснение кожи; в тяжелых случаях может наступить шоковое состояние, т. е. работа сердца замедляется, дыхание замедляется, кожа человека становится потной и бледной. Анафилаксия требует срочного вмешательства - люди, которые испытали эту реакцию, обычно носят с собой шприц с адреналином.

«Каждый вакцинированный человек должен подождать 15 минут после вакцинации в медицинском учреждении - чтобы помощь была рядом в случае возникновения такой реакции. Анафилаксия при своевременном лечении носит полностью преходящий характер. Все, кто имеет право на проведение вакцинации, также прошли соответствующую подготовку », - объясняет Йоллер.

Те, у кого есть риск возникновения сильной аллергической реакции, об этом знают. «Это никогда не возникает ниоткуда: реакция сначала очень слабая, постепенно усиливается, и такие люди рано или поздно попадают в поле зрения врача», - добавляет семейный врач.

Анафилаксия является абсолютным противопоказанием к вакцинации только в том случае, если произошла анафилактическая реакция на вещество, содержащееся в вакцине. «Человек, переживший анафилаксию, может быть вакцинирован, если вакцина не содержит вещества, опасного для этого конкретного человека. Но во время вакцинации необходимо соблюдать осторожность, а после вакцинации необходимо внимательно следить за здоровьем человека».

Любой человек с такими аллергическими проявлениями как кожная сыпь, воспаление глаз, насморк или аллергическая астма, могут смело вакцинироваться. Тем, у кого раньше бывала анафилаксия, обязательно следует сообщить об этом перед вакцинацией. Обычно вакцинирующий медик уже проводит предварительную работу, знает риски и дает рекомендации по вакцинации на их основе.