С нового года совершать покупки в интернете станет сложнее

На практике интернет-магазины должны будут предлагать двухфакторную аутентификацию: если ее нет, банк не пропустит платеж, и покупка будет невозможна.

Изменение было внесено для защиты клиентов; в Эстонии этот метод оплаты широко используется в течение нескольких лет, и на практике это означает, что привычный ввод номеров кредитных карт на веб-сайте электронного магазина в такой форме не осуществляется.

Хотя закон прямо обязывает европейских трейдеров изменить свое онлайн-приложение, чтобы клиент был направлен в свой собственный онлайн-банк, дело в том, что если человек хочет заказать товары в интернет-магазине другой страны, у него должно быть такое приложение, потому что банк должен его проверить - иначе оплата не состоится. Таким образом, косвенно Европа обязывает менять платежные решения и такие платформы как Amazon и Alibaba.

Apple уже предупредила, что новые правила означают, что платежи, производимые в приложениях и магазинах приложений, могут быть с нового года нарушены, потому что не каждый сможет адаптировать свои технические решения к новым требованиям.

«1 января 2021 года закончится переходный период, предоставленный поставщикам платежных услуг в соответствии с Европейской директивой о платежных услугах (PSD2) для приведения услуг в соответствие с требованием строгой аутентификации. Это означает, что подтверждение платежей картой в онлайн-банке владельца карты, действующее в Эстонии уже в течение многих лет должно стать стандартом во всей Европе», - объяснили в Союзе банков.

«Amazon, Netflix, Alibaba и другие крупные поставщики услуг в значительной степени находятся вне сферы регулирования. У нас нет точного обзора европейских интернет-магазинов, где требование безопасной аутентификации еще не реализовано, но, поскольку у сторон был относительно длительный переходный период для подготовки, мы не ожидаем серьезного негативного воздействия на онлайн-торговлю», - пояснил Энн Рийсалу из Союза банков.