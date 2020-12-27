В Латвии установлен новый рекорд суточной смертности от коронавируса

В субботу в Латвии скончались 44 человека, зараженных Covid-19, что является самым большим количеством за сутки, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Из скончавшихся в субботу один принадлежал к возрастной группе 35-40 лет, трое - к группе 50-60 лет, шестеро - 60-70 лет, десять - 70-80 лет, 20 человек - 80-90 лет, трое - 90-95 лет, один - 100-105 лет.
До сих пор в Латвии умерли 559 человек с подтвержденным Covid-19.
За последние сутки в Латвии сделано 5054 теста на Covid-19, обнаружено 511 новых случаев. Доля позитивных тестов составила 10,1%.
За прошедшие сутки в Латвии было госпитализировано 79 пациентов с Covid-19, в том числе двое больных переведены в другое лечебное учреждение, а выписано из больниц 38 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В настоящее время в больницах находятся 1010 пациентов с Covid-19. У 954 человек заболевание средней тяжести, 56 находятся в тяжелом состоянии.