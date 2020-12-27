Фото и видео ⟩ Медиков Клиники Тартуского университета вакцинировали от коронавируса

Доставленная в Эстонию первой вакцина Comirnaty, разработанная Pfizer/Biontech, предназначена для работников больницы, скорой помощи и центра семейных врачей. «Первые 20 работников клиники, которые будут вакцинированы, - это сотрудники ковид-отделения интенсивной терапии, чья повседневная работа заключается в оказании помощи наиболее тяжелым пациентам», - сказала доктор Вероника Рейнхард, руководитель ковид-отделения интенсивной терапии и член кризисной группы клиники.