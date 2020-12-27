Вс, 27.12.2020
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Вдрызг пьяный подросток решил покататься на отцовской машине: задел припаркованный автомобиль и врезался в светофор
1 мин для прочтения

Фото ⟩ Вдрызг пьяный подросток решил покататься на отцовской машине: задел припаркованный автомобиль и врезался в светофор

В субботу, 26 декабря, поздно вечером около полуночи молодой пьяный водитель без прав совершил ДТП в Тарту, когда потерял управление над автомобилем Nissan и врезался в светофор.

В полицию сообщение о водителе с подозрительным стилем вождения поступило еще до аварии. Выяснилось, что друзья молодого человека пытались помешать ему сесть за руль, но, несмотря на их усилия, пьяный подросток взял автомобиль отца и отправился кататься, сообщает Tartu Postimees.

Также пьяный молодой человек на отцовском Nissan врезался в один припаркованный автомобиль, и подозрительный стиль вождения не остался незамеченным для других участников дорожного движения в городе, которые сообщили об этом в полицию.

Было установлено, что молодой человек был в состоянии сильного алкогольного опьянения - 2,5 промилле. Также его отправили на наркоэкспертизу.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back