Фото ⟩ Вдрызг пьяный подросток решил покататься на отцовской машине: задел припаркованный автомобиль и врезался в светофор

В полицию сообщение о водителе с подозрительным стилем вождения поступило еще до аварии. Выяснилось, что друзья молодого человека пытались помешать ему сесть за руль, но, несмотря на их усилия, пьяный подросток взял автомобиль отца и отправился кататься, сообщает Tartu Postimees.

Также пьяный молодой человек на отцовском Nissan врезался в один припаркованный автомобиль, и подозрительный стиль вождения не остался незамеченным для других участников дорожного движения в городе, которые сообщили об этом в полицию.